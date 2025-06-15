Патриарх башкирского бокса Рим Гильванов скончался в возрасте 88 лет

Стерлитамак потерял легендарного наставника бойцов. Администрация города объявила о кончине 88-летнего Рима Гильванова — человека, который фактически создал боксёрскую школу в башкирском городе.

Ветеран спорта покинул этот мир в воскресенье. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Проводить в последний путь наставника планируют уже завтра. Траурная церемония пройдёт в Доме прощания на Комарова, 18А, ровно в полдень.

Рим Гильванов оставил колоссальное наследие в башкирском боксе, став настоящим основоположником этого вида спорта в Стерлитамаке и одним из ключевых фигур в развитии бокса по всей республике.

Создание боксёрской школы

В 1963 году Гильванов начал тренерскую деятельность и основал первую секцию бокса в Стерлитамаке. Это стало отправной точкой для развития бокса в городе, который до этого момента не имел систематических занятий этим видом спорта. Он создал собственную методику подготовки, которая позволяла воспитывать боксёров высокого класса.

Воспитание чемпионов

Через школу Гильванова прошла целая плеяда выдающихся спортсменов. Он подготовил не один десяток мастеров спорта СССР и России, включая мастеров международного класса. Количество кандидатов в мастера спорта и перворазрядников, вышедших из его секции, с трудом поддается подсчету.

Создание тренерской династии

Особое достижение Гильванова — формирование целой школы тренеров из числа своих воспитанников. Его ученики продолжили традиции на тренерском поприще: Марат Мансурович Галлямов, Маркел Григорьевич Алексеев, Николай Литовченко, Юрий и Владимир Мокеевы, Владимир Шмельков, Ришат Юдаев, Фаиз Салихов, Валерий Салыкин, Олег Уткин. В свою очередь, уже их ученики — «внуки» Гильванова на тренерском поприще — подготовили немало мастеров кожаной перчатки.

Официальное признание

За выдающийся вклад в развитие физической культуры Гильванов получил звание заслуженного работника физической культуры Башкирской АССР. Современники называли его не иначе как «патриарх стерлитамакского спорта» и «один из патриархов бокса в Башкирии».