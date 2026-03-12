Панин: перелёт с Дальнего Востока сказался на игре «Салавата» в матче с «Металлургом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил причины поражения от «Металлурга» в овертайме — команда не восстановилась после дальневосточного выезда.

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин после домашнего поражения от «Металлурга» (1:2 ОТ) 11 марта признал, что дальневосточный выезд отразился на физическом состоянии команды. По словам хоккеиста, усталость проявилась в заключительном отрезке встречи.

Панин о причинах поражения от «Металлурга»

«Разница в часовых поясах после дальневосточного выезда сказывается. В третьем периоде было видно, что физически подсели, при этом не так, что один-два, а все», — отметил Панин.

При этом защитник подчеркнул характер партнёров, которым удалось довести игру до овертайма.

«Мы будем сильнее, это будет в плюс нам, соперник был хороший, все бились до последней минуты», — добавил он.

Комментируя серию удалений во втором периоде, Панин заявил, что подобное может случиться в любом отрезке и закономерности в этом нет. Победный гол «Металлурга» в овертайме забросил Даниил Вовченко.

Как «Салават» провёл серию на Дальнем Востоке

В начале марта «Салават Юлаев» провёл серию выездных матчей на Дальнем Востоке: 1 марта уфимцы уступили владивостокскому «Адмиралу» (2:4), 5 марта обыграли хабаровский «Амур» (4:1), а 7 марта проиграли хабаровчанам (3:6). Победа 5 марта позволила команде гарантировать выход в плей-офф Кубка Гагарина сезона 2025/2026.

«Салават Юлаев» стал пятым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Матч с «Металлургом» 11 марта — первая домашняя игра уфимцев после возвращения с Дальнего Востока.

71 очко и 5-е место: где «Салават» в таблице КХЛ

После 64 матчей «Салават Юлаев» набрал 71 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с 101 очком лидирует на Востоке и стал обладателем Кубка Континента.

В текущем сезоне уфимцы одержали 24 победы в основное время и 9 — в овертаймах и буллитах при 26 поражениях в основное время и 5 — в дополнительное. В предыдущей очной встрече 13 февраля 2026 года «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» дома по буллитам — 4:3.

Когда следующий матч «Салавата» в Уфе

Ближайший домашний матч уфимцы проведут 13 марта против московского «Динамо». Билеты доступны на официальном сайте клуба hcsalavat.ru. Игры проходят на «Уфа-Арене».

Почему перелёт с Дальнего Востока — проблема для клубов КХЛ

Адаптация после дальневосточных выездов — проблема для большинства клубов западной части КХЛ: перепад часовых поясов между Уфой и Владивостоком составляет около пяти часов, что влияет на биоритмы игроков.