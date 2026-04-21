0
6 часов
Спорт

Панин остаётся, Ремпал под вопросом: руководство «Салавата Юлаева» раскрыло трансферные планы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о продлении контрактов, переговорах с ключевыми игроками и интересе клубов НХЛ к Жаровскому и Вязовому.
Шелдон Ремпал
©ХК "Салават Юлаев"

Генеральный директор уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал о контрактной ситуации в команде.

Капитан команды Григорий Панин продолжит выступать за уфимский клуб ещё как минимум один сезон.

«Панин продолжит выступать за команду. Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. Благодаря ему у нас был боеспособный коллектив. Помощь Григория в следующем сезоне нам будет нужна», — заявил Баширов.

Переговоры по форвардам Шелдону Ремпалу и Евгению Кузнецову, чьи контракты истекают, пока не начались.

«По Ремпалу, Кузнецову и другим свободным агентам начнём работать чуть позже», — уточнил руководитель клуба.

Параллельно идёт активная работа по ограниченно свободным агентам: двое игроков переподписываются с повышением зарплаты.

Особого внимания, по словам Баширова, требует ситуация с защитником Алексеем Василевским:

«С Василевским идут сложные переговоры, но он хочет остаться».

Отдельно гендиректор затронул тему интереса из НХЛ к нападающему Александру Жаровскому и вратарю Семёну Вязовому.

«К Жаровскому и Вязовому есть интерес со стороны клубов НХЛ. Но у каждого из них ещё год контракта с нашим клубом. Я ещё поговорю с Александром. Мы понимаем, что ему требуется и над чем ещё надо работать», — пояснил Баширов.

Напомним, «Салават Юлаев» в сезоне 2025/2026 дошёл до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счётом 0–4. По данным «Спорт-Экспресса», Шелдон Ремпал являлся самым высокооплачиваемым игроком не только в «Салавате», но и во всей КХЛ, получая 100 млн рублей в год.

Напомним, «Салават Юлаев» официально оформил переход Евгения Кузнецова 5 января 2026 года. Уфимский клуб стал единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок драфта отказов. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 18 очков (6+12).

По состоянию на 10 апреля 2026 года нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский занял второе место в рейтинге проспектов НХЛ. В список вошли хоккеисты, ещё не дебютировавшие в НХЛ, права на которых уже закреплены за каким-либо клубом.

К слову, ещё в октябре 2025 года агент Дэн Мильштейн опроверг информацию о возможном переезде Жаровского в НХЛ в 2026 году. Напомним, хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года под 34-м общим номером во втором раунде.

0
21.04.2026
Спорт

«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
0
21.04.2026
Спорт

«Плевать»: Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на критику фанатов «Локомотива»

хоккеисты
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что его публикация о нечестной игре в КХЛ не была направлена против болельщиков «Локомотива», и добавил, что их реакция ему безразлична.
0
20.04.2026
Спорт

У нападающего «Салавата Юлаева» диагностировали двустороннюю пневмонию во время лечения сотрясения

хоккеист Евгений Кузнецов
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов попал в больницу после травмы в матче плей-офф и неожиданно узнал о двусторонней пневмонии — хоккеист рассказал об этом в шоу капитана команды Григория Панина.
0
20.04.2026
Спорт

Баширов пообещал болельщикам «Салавата Юлаева» Кубок Гагарина в следующем сезоне

ринат Баширов
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов после завершения сезона поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил надежду на завоевание Кубка Гагарина в следующем году.
0
18.04.2026
Спорт

«Салават Юлаев» хочет подписать лучшего бомбардира СКА Хайруллина

хоккеист марат хайруллин
«Салават Юлаев» проявил интерес к нападающему Марату Хайруллину, чей контракт со СКА завершается 31 мая 2026 года. В нынешнем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром петербургского клуба.
0
18.04.2026
Спорт

Зюзин жёстко ответил гендиректору «Салавата Юлаева» на слова о нечестной игре: «Такое говорит человек, далёкий от хоккея»

ринат Баширов
Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о нечестной победе «Локомотива» в серии плей-офф.
0
16.04.2026
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: «Никто не верил, что мы попадём в плей-офф»

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «Чемпионату» рассказал, как уфимцам удалось преодолеть провальный старт сезона и пройти первый раунд плей-офф.
0
16.04.2026
Спорт

Игорь Кравчук: травмы лишили «Салават Юлаев» последних шансов в серии с Ярославлем

хоккеисты
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги четвертьфинальной серии КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.