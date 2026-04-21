Панин остаётся, Ремпал под вопросом: руководство «Салавата Юлаева» раскрыло трансферные планы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о продлении контрактов, переговорах с ключевыми игроками и интересе клубов НХЛ к Жаровскому и Вязовому.

Капитан команды Григорий Панин продолжит выступать за уфимский клуб ещё как минимум один сезон.

«Панин продолжит выступать за команду. Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. Благодаря ему у нас был боеспособный коллектив. Помощь Григория в следующем сезоне нам будет нужна», — заявил Баширов.

Переговоры по форвардам Шелдону Ремпалу и Евгению Кузнецову, чьи контракты истекают, пока не начались.

«По Ремпалу, Кузнецову и другим свободным агентам начнём работать чуть позже», — уточнил руководитель клуба.

Параллельно идёт активная работа по ограниченно свободным агентам: двое игроков переподписываются с повышением зарплаты.

Особого внимания, по словам Баширова, требует ситуация с защитником Алексеем Василевским:

«С Василевским идут сложные переговоры, но он хочет остаться».

Отдельно гендиректор затронул тему интереса из НХЛ к нападающему Александру Жаровскому и вратарю Семёну Вязовому.

«К Жаровскому и Вязовому есть интерес со стороны клубов НХЛ. Но у каждого из них ещё год контракта с нашим клубом. Я ещё поговорю с Александром. Мы понимаем, что ему требуется и над чем ещё надо работать», — пояснил Баширов.

Напомним, «Салават Юлаев» в сезоне 2025/2026 дошёл до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счётом 0–4. По данным «Спорт-Экспресса», Шелдон Ремпал являлся самым высокооплачиваемым игроком не только в «Салавате», но и во всей КХЛ, получая 100 млн рублей в год.

Напомним, «Салават Юлаев» официально оформил переход Евгения Кузнецова 5 января 2026 года. Уфимский клуб стал единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок драфта отказов. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 18 очков (6+12).

По состоянию на 10 апреля 2026 года нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский занял второе место в рейтинге проспектов НХЛ. В список вошли хоккеисты, ещё не дебютировавшие в НХЛ, права на которых уже закреплены за каким-либо клубом.

К слову, ещё в октябре 2025 года агент Дэн Мильштейн опроверг информацию о возможном переезде Жаровского в НХЛ в 2026 году. Напомним, хоккеист был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ 2025 года под 34-м общим номером во втором раунде.