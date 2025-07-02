Отбились от иска в 100 млн рублей: ХК «Салават Юлаев» поладил с фондом Рахимова

ХК «Салават Юлаев» помирился с фондом Рахимова по иску на 100 млн рублей. Но на подходе новые кредиторы с требованиями на 180 млн ©Imagen
В уфимском хоккее немного отлегло, но ненадолго. Как сообщают наши коллеги с портала Ufa1, арбитраж утвердил мировую сделку между ХК «Салават Юлаев» и благотворительным фондом «Урал». Так завершилась попытка фонда отсудить у клуба больше 100 миллионов рублей по старому займу.
На каких условиях разошлись стороны — неизвестно. Условия мирового соглашения в документах суда не раскрыты, а сами участники процесса хранят молчание. Пресс-служба «Салавата» ушла в глухую оборону, а телефоны фонда, который основал ещё первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, не отвечают.
Но радоваться рано. Потушив один пожар, клуб рискует оказаться в эпицентре другого, куда более мощного. Структуры, связанные с тем же фондом «Урал», уже предъявили «юлаевцам» новый иск — теперь на 160 миллионов рублей. А следом в очереди стоят ещё два кредитора с претензиями на 15 и 6 миллионов.
Генеральный директор клуба Ринат Баширов ранее признавал наличие «очень серьёзных долгов», но излучал олимпийское спокойствие. Он уверял, что руководство разберётся с ситуацией, не без помощи республиканских властей.
На фоне этой долговой ямы команда ведёт себя так, будто ничего не происходит. «Зелёные» продолжают активную трансферную кампанию и подписывают новичков перед стартом нового сезона. В прошлом году, напомним, они взяли бронзу, уступив в полуфинале будущему чемпиону.
Стоп. У клуба многомиллионные иски, но он спокойно подписывает новых дорогих игроков. Как это вообще работает?
Это похоже на попытку поменять колёса на машине, у которой горит двигатель. На самом деле, всё не так радужно. Клуб действительно ведёт трансферную кампанию, но параллельно ему придётся избавиться от самых дорогих активов. По данным инсайдеров, бюджет «Салавата» на следующий сезон урежут до «пола зарплат» — минимально разрешённого в КХЛ уровня в 450–475 млн рублей. Это значит, что на контракты звёзд вроде Джоша Ливо (110 млн в год) или Александра Хмелевского (80 млн) денег просто не будет. Так что подписание одних игроков происходит на фоне вынужденной распродажи других.
Откуда вообще берутся такие гигантские долги? Это всё зарплаты легионеров?
Не только. Долги у клуба по всем фронтам, и это уже хроническая болезнь. Да, есть задержки по зарплатам и премиальным для игроков (например, за выход в полуфинал хоккеистам до сих пор не выплатили по 4 млн рублей). Но к этому добавляются и более прозаичные вещи: в прошлом году с клуба пытались взыскать 109 млн за чартерные перелёты, а в этом — 15,8 млн за спортинвентарь и даже 6,3 млн за неоплаченные хоккейные клюшки. Это говорит о системном кризисе управления, а не просто о высоких аппетитах звёзд.
Гендиректор клуба Ринат Баширов сохраняет спокойствие и обещает решить все проблемы за год. Это необоснованный оптимизм?
Это оптимизм, основанный на уверенности в помощи сверху. Баширов прямо говорит: «нам республика сейчас помогает закрыть долги». Глава Башкирии Радий Хабиров это подтвердил, допустив «какую-то долю» финансирования из бюджета. Это привычная схема: клуб накапливает долги (в 2024 году была дыра в 1,2 миллиарда), потом получает экстренное вливание из бюджета, заявляет о решении проблем, и через несколько месяцев история повторяется. Так что «решить за год» — это, скорее всего, план по очередной бюджетной дотации.
Что всё это значит для болельщиков? «Салават Юлаев» из топ-клуба превратится в аутсайдера?
В аутсайдера — вряд ли, но пояс придётся затянуть очень туго. Эпоха, когда Уфа могла перебивать предложения других клубов, закончилась. Сокращение бюджета до минимума означает ставку на молодых воспитанников своей школы и более скромных игроков. С одной стороны, это удар по амбициям. С другой — шанс для тренера Виктора Козлова, который умеет работать с молодёжью, построить новую, более голодную до побед команду. Бронза прошлого сезона была завоёвана вопреки проблемам, так что клуб может снова удивить, но уже в статусе «тёмной лошадки», а не фаворита.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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