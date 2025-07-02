Отбились от иска в 100 млн рублей: ХК «Салават Юлаев» поладил с фондом Рахимова

ХК «Салават Юлаев» помирился с фондом Рахимова по иску на 100 млн рублей. Но на подходе новые кредиторы с требованиями на 180 млн

В уфимском хоккее немного отлегло, но ненадолго. Как сообщают наши коллеги с портала Ufa1, арбитраж утвердил мировую сделку между ХК «Салават Юлаев» и благотворительным фондом «Урал». Так завершилась попытка фонда отсудить у клуба больше 100 миллионов рублей по старому займу.

На каких условиях разошлись стороны — неизвестно. Условия мирового соглашения в документах суда не раскрыты, а сами участники процесса хранят молчание. Пресс-служба «Салавата» ушла в глухую оборону, а телефоны фонда, который основал ещё первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, не отвечают.

Но радоваться рано. Потушив один пожар, клуб рискует оказаться в эпицентре другого, куда более мощного. Структуры, связанные с тем же фондом «Урал», уже предъявили «юлаевцам» новый иск — теперь на 160 миллионов рублей. А следом в очереди стоят ещё два кредитора с претензиями на 15 и 6 миллионов.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов ранее признавал наличие «очень серьёзных долгов», но излучал олимпийское спокойствие. Он уверял, что руководство разберётся с ситуацией, не без помощи республиканских властей.

На фоне этой долговой ямы команда ведёт себя так, будто ничего не происходит. «Зелёные» продолжают активную трансферную кампанию и подписывают новичков перед стартом нового сезона. В прошлом году, напомним, они взяли бронзу, уступив в полуфинале будущему чемпиону.