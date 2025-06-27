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«Остался в семье»: «Салават Юлаев» сохранил ценного игрока

©ХК "Салават Юлаев"

Радостную новость сообщили накануне для хоккейных болельщиков Уфы: Ильдан Газимов продлил своё соглашение с клубом «Салават Юлаев» ещё на год.

Клубное заявление о продолжении сотрудничества коротко и ёмко передаёт суть: «Остался в семье».

В минувшем сезоне Газимов провёл 72 встречи, заработав шесть очков за два гола и четыре результативные передачи. Его показатель полезности составил «плюс четыре».

Особенно ярко спортсмен показал себя в плей-офф, где проявил настоящий бойцовский характер. Он умело выступал на двух позициях – как в обороне, так и в нападении.

Именно в прошлом сезоне Ильдан вместе с командой завоевал бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.

Важно отметить, что ХК «Салават Юлаев» стал одним из четырёх клубов, которые ни разу не пропустили плей-офф КХЛ за всю историю лиги. Уфимцы шесть раз добирались до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, включая сезон 2025 года.

ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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