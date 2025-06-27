«Остался в семье»: «Салават Юлаев» сохранил ценного игрока

Радостную новость сообщили накануне для хоккейных болельщиков Уфы: Ильдан Газимов продлил своё соглашение с клубом «Салават Юлаев» ещё на год.

Клубное заявление о продолжении сотрудничества коротко и ёмко передаёт суть: «Остался в семье».

В минувшем сезоне Газимов провёл 72 встречи, заработав шесть очков за два гола и четыре результативные передачи. Его показатель полезности составил «плюс четыре».

Особенно ярко спортсмен показал себя в плей-офф, где проявил настоящий бойцовский характер. Он умело выступал на двух позициях – как в обороне, так и в нападении.

Именно в прошлом сезоне Ильдан вместе с командой завоевал бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги.