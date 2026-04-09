«Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру побеждали?» Козлов — о седьмом поражении подряд от «Локомотива»

Главный тренер уфимского клуба признал проблемы с реализацией и вступился за молодого форварда.

8 апреля в Ярославле состоялся первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина FONBET КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась поражением уфимцев со счётом 0:1. По итогам игры главный тренер «Салавата» Виктор Козлов выступил на пресс-конференции.

По словам наставника, матч получился насыщенным с голевыми эпизодами с обеих сторон, однако реализовать свои моменты удалось только хозяевам.

«Хороший матч, было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали их, а мы нет», — сказал Козлов.

Тренер также добавил, что команде предстоит доработать ряд деталей перед следующей игрой.

Отдельно журналисты спросили о малозаметной игре форварда Александра Жаровского. Козлов встал на защиту хоккеиста:

«Он 2007 года рождения, пацан играет с мужиками, чувствуется разница».

На вопрос о седьмом поражении подряд от ярославцев, включая регулярный чемпионат, тренер ответил без уклончивости:

«Они чемпионы. Вы хотите, чтобы мы каждую игру побеждали?»

Козлов подчеркнул, что соперник является сложившимся коллективом с опытом и историей побед.

«Их ребята через многое прошли, так что против „Локомотива» тяжело играть», — резюмировал специалист.

Напомним, единственный гол в матче 8 апреля на 18-й минуте второго периода забил форвард «Локомотива» Максим Шалунов при содействии Рушана Рафикова и Максима Берёзкина. В концовке встречи «Салават Юлаев» получил большинство, заменил вратаря на шестого полевого, однако счёт изменить не сумел. Серия ведётся до четырёх побед, счёт в ней — 1-0 в пользу ярославцев.

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встречаются в плей-офф второй год подряд: в сезоне-2024/2025 команды пересеклись на стадии полуфинала, где ярославцы одержали победу в серии со счётом 4-1.

По данным championat.com, «Локомотив» подошёл к четвертьфиналу в качестве действующего чемпиона КХЛ, уверенно пройдя первый раунд: ярославцы разобрались со «Спартаком» в пяти матчах (4-1), забросив 15 шайб и пропустив 10. «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в шести матчах (4-2), причём решающую игру выиграл во втором овертайме со счётом 4:3.

К слову, «Салават Юлаев» крайне тяжело начинал нынешний сезон — клуб опускался на последнее место в таблице Востока после потери ряда ключевых игроков в межсезонье. Тем не менее уфимцам удалось восстановиться и финишировать на пятой строчке конференции, а затем сотворить сенсацию, выбив из плей-офф «Автомобилист».