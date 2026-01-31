0
Спорт

«Он как Бенджамин Баттон»: Виктор Козлов ярко оценил форму капитана «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1). Тренер отметил игру Семена Вязового, возвращение Евгения Кузнецова и продление контракта с Ильей Коноваловым.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» 31 января обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 на домашней арене. Главный тренер Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции объяснил успех самоотдачей игроков, несмотря на короткое время для восстановления после выездной серии.

Виктор Козлов: «Играли сердцем» и спасения Семена Вязового

Команда вернулась из поездки по московскому часовому поясу и не успела полностью восстановиться физически. Виктор Козлов отметил, что игрокам пришлось искать внутренние ресурсы и играть «на характере». Несмотря на ошибки, тренерский штаб остался доволен содержанием матча и действиями как в атаке, так и в обороне.

Отдельно наставник выделил игру вратаря Семена Вязового. Голкипер действовал надежно и помог удержать преимущество, хотя и допускал помарки. Козлов подчеркнул: сейчас не нужно смотреть в таблицу, главное — фокусироваться на следующем сопернике и играть сердцем.

Возвращение Евгения Кузнецова и судьба Артура Фаизова

В строй вернулся нападающий Евгений Кузнецов, пропустивший игры из-за повреждения. В первом же матче звездный форвард отметился результативной передачей. Тренеры не стали менять наигранные сочетания и оставили тройку Данила Алалыкина без изменений, так как это звено хорошо проявило себя в матчах против «Ак Барса» и минского «Динамо».

Защитник Дин Стюарт восстановился и вышел на лёд, но пока делит игровое время в большинстве с молодым Ярославом Цулыгиным. Нападающий Артур Фаизов стал получать меньше времени, тренерский штаб рассматривает возможность отправить его в «Торос» для получения игровой практики.

Новый контракт Коновалова и «Бенджамин Баттон» Панин

Клуб официально переподписал вратаря Илью Коновалова на односторонний контракт до 31 мая 2026 года. Это плановое решение: до закрытия трансферного окна вратаря нужно было переоформить, чтобы он мог набирать форму в ВХЛ за «Торос». В текущем сезоне КХЛ у Коновалова статистика слабая: коэффициент надежности 4.18 и 84.7% отраженных бросков за три игры.

Капитан команды Григорий Панин планирует провести свой 1000-й матч в КХЛ в следующем сезоне. Виктор Козлов поддержал эту цель и заявил, что рассчитывает на защитника. Тренер в шутку сравнил 40-летнего Панина с Бенджамином Баттоном, отметив его хорошую физическую форму и прогресс.

Турнирная таблица КХЛ: рывок «Салавата» в топ-5 Востока

Победа над «Торпедо» стала для «Салавата Юлаева» четвертой подряд. Благодаря этой серии уфимцы поднялись на пятое место в Восточной конференции. Евгений Кузнецов, перешедший в уфимский клуб по ходу сезона из магнитогорского «Металлурга», провел за «Салават» несколько матчей и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи).

