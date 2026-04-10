Олимпийский чемпион усомнился в силах молодёжи «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»

Олимпийский чемпион оценил старт четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026.

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым», завершившейся 8 апреля в Ярославле со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Светлов признался, что рассчитывал на более убедительную победу действующего обладателя Кубка, однако уфимцы, воодушевлённые успехом в серии с «Автомобилистом», смогли составить конкуренцию ярославцам.

«Ожидал, что «Локомотив» сыграет с большим запасом, но Уфа на волне успеха в серии с «Автомобилистом» выглядела уверенно и смогла навязать борьбу действующему обладателю Кубка Гагарина. Отсюда скромные 1:0», — цитирует эксперта Russia-Hockey.

Светлов отметил, что «Салават» не уступил «Локомотиву» в скорости в первой игре, однако провёл аналогию с прошлым годом. Тогда уфимцы также держались на равных в начале серии с Ярославлем, но затем заметно сдали. По мнению эксперта, нынешняя молодёжь «Салавата» уже превзошла собственные ожидания, и возможности для затяжной серии у неё ограничены.

Напомним, 8 апреля в Ярославле прошёл первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026: «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счётом 1:0. Единственный гол забил Максим Шалунов на 18-й минуте второго периода. Второй матч серии состоится 10 апреля в Ярославле.

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались в полуфинале Кубка Гагарина, где ярославцы одержали победу в серии со счётом 4–1. По данным «КП Спорт», поражение 8 апреля стало для «Салавата» седьмым подряд от «Локомотива».

По данным Championat.com, «Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал после драматичной шестой игры с «Автомобилистом» 2 апреля. Уфимцы сначала сравняли счёт за четыре секунды до конца третьего периода, а затем победили во втором овертайме — 4:3. «Автомобилист» выбывает из Кубка Гагарина второй год подряд.

«Локомотив» провёл сезон в статусе действующего чемпиона более стабильно: ярославцы завершили регулярный чемпионат во главе Западной конференции и уверенно прошли «Спартак» в первом раунде.