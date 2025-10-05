Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов вынес суровый вердикт своей команде после игры с уфимцами, о чём стало известно из его послематчевого интервью пресс-службе сочинского клуба. По мнению мэтра, с одним забитым голом победить практически нереально, а у его подопечных наблюдается серьёзный дефицит не столько мастерства, сколько характера.

Начало матча для южан выдалось провальным. По словам наставника, одно из звеньев действовало не по плану, что привело к быстро пропущенной шайбе. Команде пришлось долго выправлять положение, и после того, как счёт сравнялся, появился шанс перевернуть игру. Казалось, вот-вот и сочинцы дожмут соперника.

Однако все надежды похоронило удаление. На скамейку штрафников отправился игрок из того самого звена, которое провалило старт. Это нарушение стало для команды ахиллесовой пятой. Следом случилось ещё одно удаление, и «Салават» реализовал численное преимущество.

Попытка спастись в формате «6 на 5», сняв вратаря, тоже провалилась. Вместо камбэка «Сочи» получил третью шайбу уже в пустые ворота, окончательно зафиксировав поражение. Крикунов также сообщил, что один из легионеров, Джозефс, приболел и не участвует в выездной серии.

Самой громкой новостью стало заявление тренера о завершении карьеры. Крикунов подтвердил, что этот чемпионат станет для него последним. Он с иронией отметил свой 40-летний стаж и тот факт, что остался, вероятно, единственным действующим наставником в КХЛ из советской тренерской школы.