0
3 часа
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
Владимир Крикунов
©ХК "Сочи"

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов вынес суровый вердикт своей команде после игры с уфимцами, о чём стало известно из его послематчевого интервью пресс-службе сочинского клуба. По мнению мэтра, с одним забитым голом победить практически нереально, а у его подопечных наблюдается серьёзный дефицит не столько мастерства, сколько характера.

Начало матча для южан выдалось провальным. По словам наставника, одно из звеньев действовало не по плану, что привело к быстро пропущенной шайбе. Команде пришлось долго выправлять положение, и после того, как счёт сравнялся, появился шанс перевернуть игру. Казалось, вот-вот и сочинцы дожмут соперника.

Однако все надежды похоронило удаление. На скамейку штрафников отправился игрок из того самого звена, которое провалило старт. Это нарушение стало для команды ахиллесовой пятой. Следом случилось ещё одно удаление, и «Салават» реализовал численное преимущество.

Попытка спастись в формате «6 на 5», сняв вратаря, тоже провалилась. Вместо камбэка «Сочи» получил третью шайбу уже в пустые ворота, окончательно зафиксировав поражение. Крикунов также сообщил, что один из легионеров, Джозефс, приболел и не участвует в выездной серии.

Самой громкой новостью стало заявление тренера о завершении карьеры. Крикунов подтвердил, что этот чемпионат станет для него последним. Он с иронией отметил свой 40-летний стаж и тот факт, что остался, вероятно, единственным действующим наставником в КХЛ из советской тренерской школы.

Похожие записи
0
05.10.2025
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
0
05.10.2025
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
0
05.10.2025
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
0
01.10.2025
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

хоккеист
Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
0
01.10.2025
Спорт

Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

тренер среди хоккеистов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.