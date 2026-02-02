0
«Очки и в Африке очки»: защитник «Салавата Юлаева» объяснил валидольную победу фразой Кузнецова

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвел итоги валидольного матча с «Нефтехимиком», похвалил пас Евгения Кузнецова и объяснил, почему предстоящая пауза перед вылетом на Дальний Восток жизненно необходима команде.
никита зоркин
©ХК "Салават Юлаев"

Защитник уфимского клуба Никита Зоркин прокомментировал домашнюю победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1. Хоккеист объяснил нехватку эмоций плотным графиком и рассказал, как пауза в чемпионате поможет команде перед сложным выездом на Дальний Восток.

«Два очка и в Африке два очка»: итоги серии из 5 побед

Зоркин признал, что матч получился не самым зрелищным и команде не хватало эмоций, чтобы сыграть лучше. Однако главный итог — набранные очки. Защитник процитировал партнера по команде Евгения Кузнецова: «Два очка — они и в Африке два очка».

Уфимцы завершили тяжелую серию из пяти игр, выиграв во всех встречах. По словам Зоркина, сейчас самое важное, что команда забрала максимум очков, несмотря на накопившуюся усталость.

Идеальный пас Евгения Кузнецова и гол в «девятку»

Никита Зоркин стал автором одной из шайб, отправив снаряд точно в верхний угол ворот. Защитник отказался считать гол личной заслугой и отметил ключевые действия партнеров. Атака началась с выигранного вбрасывания и силовой борьбы за шайбу, после чего Евгений Кузнецов отдал передачу на свободного игрока. Зоркину оставалось только попасть в створ.

На замечание журналистов о том, что защитник забивает «по праздникам», хоккеист ответил с юмором: в нынешней команде у него «каждый день как праздник».

Подготовка к матчам против «Адмирала» и «Амура»

Сейчас в календаре КХЛ наступает небольшой перерыв. Зоркин считает, что пауза пойдет команде на пользу. Январь выдался сложным: «Салават» провел матчи с сильными соперниками и две тяжелые выездные серии.

В ближайшие дни игроки планируют отдохнуть и перезагрузиться. Это необходимо перед перелетом на Дальний Восток, где уфимцам предстоит играть в непривычном часовом поясе.

Положение «Салавата Юлаева» в таблице Востока

«Салават Юлаев» продолжает победную серию, которая достигла пяти матчей. Ранее уфимский клуб укрепил позиции в верхней части таблицы Восточной конференции благодаря успешным играм в январе. Следующими соперниками команды станут «Адмирал» во Владивостоке и «Амур» в Хабаровске. Эти выезды традиционно считаются самыми сложными в сезоне из-за джетлага и длительных перелетов.

