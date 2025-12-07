Оборона ЦСКА оказалась бетонной: форвард «Салавата» признал бессилие атаки

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги встречи с московским ЦСКА в беседе с пресс-службой хоккейного клуба. Форвард отметил сложность прошедшей игры и организованные действия соперника в защите.

По словам хоккеиста, уфимская команда не нашла эффективных решений против обороны гостей, а количество опасных моментов с обеих сторон оставалось минимальным на протяжении всего матча.

Влияние графика и эмоций

Спортсмен связал неудачное начало игры с недостатком эмоций после предыдущей победы. Кузнецов также указал на плотный график из четырех матчей подряд и недавнюю тяжелую выездную серию. Однако нападающий подчеркнул, что эти факторы не служат оправданием результата, и команда обязана была выигрывать домашнюю встречу.

Личный результат и ошибки

Игрок прервал свою безголевую серию и отметился заброшенной шайбой в этом противостоянии. Максим заявил, что личный успех не приносит удовлетворения на фоне общего поражения клуба. Теперь коллектив сосредоточится на детальном анализе допущенных ошибок и подготовке к следующим играм.

Из положительных аспектов матча Кузнецов выделил высокую самоотдачу партнеров и уверенные действия спецбригад в меньшинстве. Причиной пропущенных в концовке шайб хоккеист назвал потерю концентрации в решающие моменты, что и определило итоговый счет на табло.

Статистика и положение в таблице

Предыдущий матч «Салават Юлаев» провел против казанского «Ак Барса» и завершил его уверенной победой со счетом 4:1. Эксперты отмечают, что принципиальное «Зеленое дерби» потребовало от уфимских хоккеистов значительных физических и моральных затрат, что могло сказаться на функциональном состоянии в игре с армейцами.

В составе ЦСКА голами отметились Николай Коваленко, Владислав Ерёменко и Кирилл Долженков. Их точные броски обеспечили гостям победу с итоговым счетом 1:3. После этого результата уфимский клуб сохраняет позиции в середине турнирной таблицы Восточной конференции и продолжает борьбу за места в плей-офф.