Новый нападающий: кто такой Девин Броссо и зачем он «Салавату Юлаеву»

«Салават Юлаев» неожиданно усилился канадским нападающим Девином Броссо из московского «Динамо». Рассказываем, чем известен новый легионер и зачем он уфимцам.

Хоккеист Девин Броссо стал игроком уфимского «Салавата Юлаева». Клуб приобрёл нападающего осенью 2025 года из московского «Динамо». Сделка рассчитана на два года. Новый форвард уже проявил себя в КХЛ и может усилить атакующую линию команды.

Основные детали

Броссо родился 4 июля 1995 года в Сен-Ламбере, Квебек, Канада. Его основное амплуа — нападающий, рост 186 см, вес 92 кг, левый хват. Карьеру начинал в юниорских лигах Канады, затем четыре сезона провёл в американском студенческом чемпионате за университет Кларксона — был капитаном, набрал 112 очков в 144 играх.

В 2020 году переехал в Европу, где полгода играл за «Дорнбирн» в австрийской лиге, затем в Американской хоккейной лиге за «Бейкерсфилд Кондорс». В КХЛ дебютировал в 2022 году. Провёл два сезона в «Куньлуне», где забросил 14 шайб за сезон и оказался в числе лучших снайперов клуба.

Предыдущий клуб Броссо в КХЛ — хабаровский «Амур». Там он в прошлом сезоне провёл 33 матча, забросил 13 шайб и сделал 9 передач, набрав 22 очка. В начале сезона 2025/26 форвард перешёл в московское «Динамо», где за 12 матчей записал на свой счёт 5 очков (4 заброшенные шайбы, 1 передача). После этого был обменян в «Салават Юлаев» за денежную компенсацию.

Причины перехода

«Салават Юлаев» нуждался в усилении атаки перед серией сложных матчей. Управляющий клубом отметил, что форвард известен скоростью, техникой и мощным броском. Для команды Броссо — опытный игрок, который способен результативно сыграть в нынешнем сезоне и повысить вариативность нападения.

Московское «Динамо» получило компенсацию за трансфер, детали условий официально не раскрывается. По информации некоторых СМИ, сумма компенсации была символической.

Броссо знаком хоккейным болельщикам России по выступлениям за несколько клубов КХЛ. В мае 2024 года стал героем новостных лент после эффектного гола и предложения своей девушке — она сама профессиональная хоккеистка в сборной США. В декабре 2024-го был отмечен как лучший игрок дня КХЛ. За карьеру в КХЛ он набрал 81 очко в 172 матчах.