Новичок «Салавата Юлаева» Илья Федотов: «Надо попасть в состав и выигрывать»

Новичок уфимского «Салавата Юлаева», нападающий Илья Федотов, озвучил свои цели на предстоящий сезон. После долгого перерыва в карьере он намерен в первую очередь пробиться в состав и помогать команде побеждать.

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов, пополнивший состав уфимцев в это межсезонье, поделился своими ожиданиями и задачами на предстоящий сезон. После первой открытой тренировки команды он заявил, что личные амбиции пока отходят на второй план, пишет пресс-служба хоккейного клуба.

«Личные задачи пока в сторону, больше командные. Надо попасть в состав, выигрывать, а дальше все придет», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

22-летний форвард также отметил, что очень соскучился по игре, так как не выходил на лёд в официальных матчах с января 2025 года. На вопрос о том, в какой роли его видит тренерский штаб, Федотов ответил, что в его возрасте о конкретной роли не говорят и всё нужно доказывать своей игрой.

Илья Федотов перешёл в «Салават Юлаев» из «Сочи» в результате обмена. Его предыдущий сезон получился скомканным из-за конфликта в сочинском клубе: игрока отправили в фарм-клуб, но он отказался туда ехать, после чего с ним расторгли контракт.

Несмотря на скандальный шлейф, в Уфе на форварда, очевидно, рассчитывают. В его активе уже есть опыт выступления в КХЛ за «Торпедо», «Нефтехимик» и СКА. С «Салаватом» у него подписан двухлетний контракт.