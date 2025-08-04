Новичок «Салавата Юлаева» Илья Федотов: «Надо попасть в состав и выигрывать»

Новичок уфимского «Салавата Юлаева», нападающий Илья Федотов, озвучил свои цели на предстоящий сезон. После долгого перерыва в карьере он намерен в первую очередь пробиться в состав и помогать команде побеждать. ©ХК "Салават Юлаев"
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов, пополнивший состав уфимцев в это межсезонье, поделился своими ожиданиями и задачами на предстоящий сезон. После первой открытой тренировки команды он заявил, что личные амбиции пока отходят на второй план, пишет пресс-служба хоккейного клуба.
«Личные задачи пока в сторону, больше командные. Надо попасть в состав, выигрывать, а дальше все придет», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
22-летний форвард также отметил, что очень соскучился по игре, так как не выходил на лёд в официальных матчах с января 2025 года. На вопрос о том, в какой роли его видит тренерский штаб, Федотов ответил, что в его возрасте о конкретной роли не говорят и всё нужно доказывать своей игрой.
Илья Федотов перешёл в «Салават Юлаев» из «Сочи» в результате обмена. Его предыдущий сезон получился скомканным из-за конфликта в сочинском клубе: игрока отправили в фарм-клуб, но он отказался туда ехать, после чего с ним расторгли контракт.
Несмотря на скандальный шлейф, в Уфе на форварда, очевидно, рассчитывают. В его активе уже есть опыт выступления в КХЛ за «Торпедо», «Нефтехимик» и СКА. С «Салаватом» у него подписан двухлетний контракт.
Откуда родом Илья Федотов и есть ли у него «хоккейные» корни?
Илья Федотов — представитель хоккейной династии. Он родился 19 марта 2003 года в Саратове. Его отец, Сергей Федотов, был хоккеистом, и Илья решил пойти по его стопам, начав заниматься хоккеем в четыре года. Его старший брат Максим и младший брат Александр также являются профессиональными хоккеистами. Илья — воспитанник саратовского «Кристалла», но с сезона 2016/17 находился в системе нижегородского «Торпедо».
Каковы карьерные перспективы Федотова за океаном?
Илья Федотов был выбран на драфте НХЛ в 2021 году клубом «Аризона Койотис» во втором раунде под общим 43-м номером. Это высокий выбор, что говорит о большом потенциале, который в нём видели скауты. В настоящее время права на хоккеиста в североамериканской лиге принадлежат клубу «Юта». В одном из своих интервью Федотов отмечал, что сначала хочет проявить себя и доказать свой уровень в КХЛ, а уже потом думать о Северной Америке.
Каковы были его последние статистические показатели перед переходом в «Салават Юлаев»?
В сезоне 2024/25, выступая за «Сочи», Федотов провёл 28 матчей, в которых набрал 10 очков (4 заброшенные шайбы и 6 результативных передач). Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге нападающий сыграл в 123 матчах, записав на свой счёт 26 очков (15 голов и 11 передач).
Почему переход в «Салават Юлаев» может стать для него большим шансом?
Уфимский клуб в текущее межсезонье переживает серьёзные изменения в составе, в частности, команду покинули несколько ведущих легионеров. Генеральный директор клуба ранее заявлял о корректировке уровня зарплат и о том, что с рядом игроков придётся расстаться. Эта ситуация может открыть для молодых и амбициозных российских хоккеистов, таких как Илья Федотов, возможность занять более значимую роль в команде и получить больше игрового времени.
Известно ли что-то о его лидерских качествах?
Да, у Ильи Федотова есть опыт капитанства. Он был капитаном молодёжной сборной России. В одном из интервью он описывал свой стиль как «капитан-юморист», который старается вносить в команду позитив, а не заниматься демагогией. Этот опыт может помочь ему быстрее адаптироваться в новом коллективе и стать одним из его лидеров в будущем.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.