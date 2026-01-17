Николай Заварухин: «Дешевые удаления» помешали «Автомобилисту» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», отметив обилие удалений и игру новичка команды.

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над уфимским «Салаватом Юлаев» с разгромным счётом 6:2. Наставник отметил большое количество удалений в матче.

Обилие штрафных минут Заварухин объяснил обоюдным желанием победить и переизбытком эмоций. Он подчеркнул, что в плей-офф такое недопустимо: одно удаление может решить исход встречи. Игрокам необходимо повысить ответственность.

Тренер высказался об игре нового форварда команды Спронга. У хоккеиста есть задатки, но ему нужно лучше понимать командную тактику — оборону, построение атак и прессинг.

«Все должны быть на одной волне, но мастерство у него есть, динамику он команде дал», — сказал Заварухин.

Поражение в Екатеринбурге прервало победную серию «Салавата Юлаева», которая составляла пять матчей. В этой встрече уфимцы пропустили шесть шайб, две из которых забросил упоминаемый Спронг, а еще две — Рид Буше.​

После этого матча положение уфимского клуба в турнирной таблице Восточной конференции осталось прежним. Команда занимает шестую строчку, имея в своем активе 48 очков после 47 сыгранных встреч.​

«Автомобилист» благодаря победе набрал 55 очков и сохранил место в первой четверке Востока. Даниэль Спронг, перешедший в екатеринбургский клуб из ЦСКА, в текущем сезоне суммарно набрал более 30 очков.