Никита Зоркин объяснил, как «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Защитник уфимского клуба Никита Зоркин прокомментировал гостевую победу над «Северсталью» (2:1). Игрок считает, что команда набрала очки благодаря строгому выполнению тренерской установки и удачному старту.

Слагаемые победы

Зоркин выделил три фактора, которые определили исход матча:

Сплоченность . Команда действовала как единый механизм.

. Команда действовала как единый механизм. Реализация . Нападающие использовали свои шансы у ворот соперника.

. Нападающие использовали свои шансы у ворот соперника. Оборона. Игроки выстояли в напряженной концовке и удержали преимущество.

Внимательность вместо страха

«Северсталь» известна активной атакующей игрой и большим количеством движения на льду. Зоркин отметил, что ничего сверхъестественного соперник не предложил. Главное правило против такой тактики — внимательно следить за перемещениями всех игроков оппонента.

Быстрые голы

Уфимцы открыли счет в начале встречи. По мнению защитника, быстрые голы облегчают игру, так как вести в счете психологически проще, чем отыгрываться. При этом удерживать результат было непросто.

Никита Зоркин также поблагодарил уфимских болельщиков, которые приехали в Череповец поддержать команду.

Победа над «Северсталью» позволила «Салавату Юлаеву» укрепить позиции в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы продолжают делать ставку на дисциплинированную оборону, что приносит результат в матчах с активными соперниками.