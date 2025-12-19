0
6 часов
Спорт

Никита Зоркин объяснил, как «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Защитник уфимского клуба Никита Зоркин прокомментировал гостевую победу над «Северсталью» (2:1). Игрок считает, что команда набрала очки благодаря строгому выполнению тренерской установки и удачному старту.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"
Содержание
  1. Слагаемые победы
  2. Внимательность вместо страха
  3. Быстрые голы

Слагаемые победы

Зоркин выделил три фактора, которые определили исход матча:

  • Сплоченность. Команда действовала как единый механизм.
  • Реализация. Нападающие использовали свои шансы у ворот соперника.
  • Оборона. Игроки выстояли в напряженной концовке и удержали преимущество.

Внимательность вместо страха

«Северсталь» известна активной атакующей игрой и большим количеством движения на льду. Зоркин отметил, что ничего сверхъестественного соперник не предложил. Главное правило против такой тактики — внимательно следить за перемещениями всех игроков оппонента.

Быстрые голы

Уфимцы открыли счет в начале встречи. По мнению защитника, быстрые голы облегчают игру, так как вести в счете психологически проще, чем отыгрываться. При этом удерживать результат было непросто.

Никита Зоркин также поблагодарил уфимских болельщиков, которые приехали в Череповец поддержать команду.

Победа над «Северсталью» позволила «Салавату Юлаеву» укрепить позиции в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы продолжают делать ставку на дисциплинированную оборону, что приносит результат в матчах с активными соперниками.

Похожие записи
0
19.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» удержал победу над «Северсталью» и выиграл 700-й матч в КХЛ: комментарий Виктора Козлова

Виктор Козлов
18 декабря уфимский клуб обыграл «Северсталь» в Череповце со счетом 2:1. Команда Виктора Козлова забила две быстрые шайбы, после чего ушла в оборону и сохранила преимущество.
2
17.12.2025
Спорт

Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

денис ян
Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.
0
17.12.2025
Спорт

Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

виктор козлов
Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных.
0
16.12.2025
Спорт

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:3

хоккеисты
Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, известная как «Зеленое дерби», закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда, сообщают официальные источники лиги.
0
15.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

шелдон ремпал
Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.
0
12.12.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» допустили досрочный переход Александра Жаровского в НХЛ

александр жаровский
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал возможное будущее нападающего Александра Жаровского.
0
12.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал позиции для усиления состава

ринат Баширов
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью для «Матч ТВ» рассказал о планах по усилению состава до закрытия периода переходов в КХЛ. По его словам, руководство клуба работает на трансферном
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.