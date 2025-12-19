Никита Зоркин объяснил, как «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Слагаемые победы
Зоркин выделил три фактора, которые определили исход матча:
- Сплоченность. Команда действовала как единый механизм.
- Реализация. Нападающие использовали свои шансы у ворот соперника.
- Оборона. Игроки выстояли в напряженной концовке и удержали преимущество.
Внимательность вместо страха
«Северсталь» известна активной атакующей игрой и большим количеством движения на льду. Зоркин отметил, что ничего сверхъестественного соперник не предложил. Главное правило против такой тактики — внимательно следить за перемещениями всех игроков оппонента.
Быстрые голы
Уфимцы открыли счет в начале встречи. По мнению защитника, быстрые голы облегчают игру, так как вести в счете психологически проще, чем отыгрываться. При этом удерживать результат было непросто.
Никита Зоркин также поблагодарил уфимских болельщиков, которые приехали в Череповец поддержать команду.
Победа над «Северсталью» позволила «Салавату Юлаеву» укрепить позиции в Восточной конференции КХЛ. Уфимцы продолжают делать ставку на дисциплинированную оборону, что приносит результат в матчах с активными соперниками.