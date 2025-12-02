Никаких плясок: форвард «Салавата Юлаева» объяснил сдержанность после 3:2 с ЦСКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал победу над ЦСКА в серии буллитов и возвращение команды в зону плей-офф КХЛ.

Нападающий уфимского хоккейного клуба Данил Алалыкин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, который завершился победой «Салавата Юлаева» в серии буллитов со счетом 3:2.

Спортсмен отметил, что в третьем периоде команда упустила инициативу, однако сумела довести встречу до положительного результата. Алалыкин подчеркнул важность набранных очков, но указал на нестабильность текущего турнирного положения, которое может измениться в любой момент. По его словам, коллективу необходимо продолжать работу в каждой следующей игре.

Отвечая на вопрос о возвращении в зону плей-офф, хоккеист сообщил, что в раздевалке не было особых празднований. Он заявил, что впереди еще половина чемпионата, поэтому команда планирует укреплять свои позиции и подниматься выше в турнирной таблице.

Также нападающий сравнил соперника с ярославским «Локомотивом», отметив габариты игроков ЦСКА. Алалыкин признал, что противостоять армейцам было непросто из-за разницы в физических данных, так как уфимская команда имеет более легкий состав. Тем не менее, игроки «Салавата» старались выигрывать единоборства и проявлять характер.

В матче против ЦСКА победный буллит реализовал нападающий уфимцев Шелдон Ремпал. В основное время голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Джек Родуолд и Александр Жаровский. Победа позволила команде прервать серию неудач и набрать два очка.

Ранее уфимский клуб одержал победу в матчах с «Барысом» и «Нефтехимиком». В составе команды происходят изменения: недавно к клубу присоединился вратарь Илья Коновалов, призванный заменить травмированного Александра Самонова.