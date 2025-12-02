0
48 минут
Спорт

Никаких плясок: форвард «Салавата Юлаева» объяснил сдержанность после 3:2 с ЦСКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал победу над ЦСКА в серии буллитов и возвращение команды в зону плей-офф КХЛ.
Данил Алалыкин
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского хоккейного клуба Данил Алалыкин дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА, который завершился победой «Салавата Юлаева» в серии буллитов со счетом 3:2.

Спортсмен отметил, что в третьем периоде команда упустила инициативу, однако сумела довести встречу до положительного результата. Алалыкин подчеркнул важность набранных очков, но указал на нестабильность текущего турнирного положения, которое может измениться в любой момент. По его словам, коллективу необходимо продолжать работу в каждой следующей игре.

Отвечая на вопрос о возвращении в зону плей-офф, хоккеист сообщил, что в раздевалке не было особых празднований. Он заявил, что впереди еще половина чемпионата, поэтому команда планирует укреплять свои позиции и подниматься выше в турнирной таблице.

Также нападающий сравнил соперника с ярославским «Локомотивом», отметив габариты игроков ЦСКА. Алалыкин признал, что противостоять армейцам было непросто из-за разницы в физических данных, так как уфимская команда имеет более легкий состав. Тем не менее, игроки «Салавата» старались выигрывать единоборства и проявлять характер.

В матче против ЦСКА победный буллит реализовал нападающий уфимцев Шелдон Ремпал. В основное время голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Джек Родуолд и Александр Жаровский. Победа позволила команде прервать серию неудач и набрать два очка.

Ранее уфимский клуб одержал победу в матчах с «Барысом» и «Нефтехимиком». В составе команды происходят изменения: недавно к клубу присоединился вратарь Илья Коновалов, призванный заменить травмированного Александра Самонова.

Похожие записи
0
02.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги победного матча с ЦСКА и похвалил Ремпала

Виктор Козлов
Главный тренер уфимцев объяснил, почему не дал отдых 18-летнему нападающему и как команда сыграла под давлением московских армейцев.
0
27.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал оценил свою адаптацию и победу «Салавата» над «Барысом»

Шелдон Ремпал
Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Барысом» (7:4). Шелдон Ремпал рассказал об адаптации и изменениях в звеньях.
0
27.11.2025
Спорт

Козлов подвел итоги результативной встречи с «Барысом»: «Вытащили на самоотдаче»

Виктор Козлов
Виктор Козлов прокомментировал победу 7:4 над «Барысом», объяснил причины слабого начала, отсутствие Кузнецова и возвращение прежних сочетаний звеньев.
1
27.11.2025
Спорт

Денис Ян прокомментировал волевую победу «Салавата Юлаева» над «Барысом»: «Поменяли стиль»

Денис Ян
Денис Ян рассказал об изменениях в игре «Салавата Юлаева», которые позволили отыграться с 1:3, и оценил свое состояние после возвращения на лед.
0
25.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал: «Хочу выиграть что-то значимое с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне»

Шелдон Ремпал
Канадский форвард вернулся в «Салават Юлаев», чтобы закончить начатое. Звонок тренера, теплый прием фанатов и жажда трофеев стали главными причинами камбэка.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.