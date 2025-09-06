Нэйтан Тодд прокомментировал слухи о конфликте с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал сплетни о ссоре с Джошем Ливо. Хоккеист уверяет: никакой вражды не было, а виной всему травмы.

Форвард «Спартака» Нэйтан Тодд решил пресечь домыслы о разладе с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве». Как передаёт слова хоккеиста Sport24, все разговоры о внутренней вражде — не более чем слухи.

На деле же причиной смазанной концовки сезона для Ливо стало банальная травма. Тодд утверждает, что она помешала Джошу выложиться на сто процентов в решающих матчах Кубка Гагарина. Сам Нэйтан тоже пропустил часть игр на вылет из-за проблем со здоровьем.

Бывшего партнёра по уфимскому клубу канадец охарактеризовал как невероятного игрока. Он напомнил всем, что именно Ливо стал лучшим бомбардиром лиги, и этот факт красноречивее любых сплетен.

Даже будучи не в лучших кондициях, Джош всё равно появлялся на льду, бился и зарабатывал очки для команды. Тодд подчеркнул, что ему нравилось играть в одном звене с таким мастером.

Вся ситуация с травмами в плей-офф стала для команды ахиллесовой пятой. Потеря ключевых игроков одного за другим ослабила коллектив в самый ответственный момент.