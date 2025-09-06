0
5 часов
Спорт

Нэйтан Тодд прокомментировал слухи о конфликте с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал сплетни о ссоре с Джошем Ливо. Хоккеист уверяет: никакой вражды не было, а виной всему травмы.
нэйтан тодд
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Спартака» Нэйтан Тодд решил пресечь домыслы о разладе с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве». Как передаёт слова хоккеиста Sport24, все разговоры о внутренней вражде — не более чем слухи.

На деле же причиной смазанной концовки сезона для Ливо стало банальная травма. Тодд утверждает, что она помешала Джошу выложиться на сто процентов в решающих матчах Кубка Гагарина. Сам Нэйтан тоже пропустил часть игр на вылет из-за проблем со здоровьем.

Бывшего партнёра по уфимскому клубу канадец охарактеризовал как невероятного игрока. Он напомнил всем, что именно Ливо стал лучшим бомбардиром лиги, и этот факт красноречивее любых сплетен.

Даже будучи не в лучших кондициях, Джош всё равно появлялся на льду, бился и зарабатывал очки для команды. Тодд подчеркнул, что ему нравилось играть в одном звене с таким мастером.

Вся ситуация с травмами в плей-офф стала для команды ахиллесовой пятой. Потеря ключевых игроков одного за другим ослабила коллектив в самый ответственный момент.

Похожие записи
0
06.09.2025
Спорт

Козлов о поражении от «Торпедо»: «Допустили на одну ошибку больше»

виктор козлов
«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч сезона «Торпедо» 3:4. Команда вела в счёте, но упустила победу. Тренер Виктор Козлов винит во всём нервы и одну роковую ошибку.
0
06.09.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

хоккеисты
Нападающий Илья Федотов дебютировал за «Салават Юлаев» в игре с «Торпедо». Команда уступила, а хоккеист назвал это личным проклятием Нижнего.
0
06.09.2025
Спорт

В КХЛ разъяснили допуск хоккеиста «Трактора» Ливо к играм сезона

джошуа ливо
Форвард «Трактора» Джошуа Ливо, отстранённый на два матча, внезапно появился в первой игре сезона. КХЛ дала зелёный свет из-за поданной апелляции. Разбирательство продолжается.
0
05.09.2025
Спорт

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» и «Торпедо»

хоккеисты салавата юлаева
«Салават Юлаев» начинает сезон с бюджетом меньше, чем у «Торпедо». При этом уфимские топы получают приличные деньги. Разбираемся в финансовой кухне.
0
03.09.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» определились с основным вратарём на новый сезон

вратарь Александр Самонов
Виктор Козлов твёрдо решил: Александр Самонов — основной голкипер «Салавата». Наставник объяснил, почему опыт победил молодость и причём тут «Сиэтл».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.