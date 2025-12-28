Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.

По словам форварда, игра получилась тяжелой («кость в кость»), и большую часть времени «юлаевцам» пришлось обороняться. Бутузов отметил, что соперник играл агрессивно и быстро, но уфимцы смогли перетерпеть давление.

Главным фактором успеха нападающий назвал игру голкипера Семёна Вязового.

«Сэм красавец, подтащил нас. Немножко не дотерпели в основное время, но очень рады, что удалось победить и взять два очка», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Сам Бутузов в этом матче забил свой первый гол за «Салават Юлаев». Он отличился с передачи Григория Панина и Петра Хохрякова: защитник отдал диагональный пас, Хохряков бросил, а Бутузов добил шайбу с неудобной руки.

Игрок добавил, что адаптация в новом клубе проходит нормально: он понял требования тренерского штаба и привыкает к тактике Виктора Козлова.

Для уфимцев это вторая победа подряд на домашнем льду. Ранее команда взяла реванш у хабаровского «Амура» (4:2) после поражения на выезде. Следующие игры «юлаевцы» проведут уже в новом, 2026 году.

Владимир Бутузов перешел в уфимский клуб из «Сибири» по ходу сезона. Тренер Виктор Козлов отмечал, что команде нужна «свежая кровь» на фоне кадровых проблем и травм ведущих игроков.