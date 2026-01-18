0
52 минуты
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл на две‑три недели из‑за травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл из состава на 2–3 недели. Форвард получил травму в матче с «Автомобилистом».
Евгений Кузнецов
©rutube

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит две-три недели из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летний хоккеист получил повреждение 17 января в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». Встреча завершилась со счетом 2:6 в пользу екатеринбургской команды. Кузнецов провел на льду 10 минут 51 секунду и не набрал очков.

Форвард начинал текущий сезон в «Металлурге», а 5 января перешел в уфимский клуб. За пять матчей в составе «Салавата Юлаева» он набрал три очка (1 гол + 2 передачи).

В игре против «Автомобилиста» хозяева забросили шесть шайб. Дублями отметились Рид Буше и Даниэль Спронг, по одному голу записали Никита Трямкин и Стефан Да Коста. У «Салавата Юлаева» отличились Егор Сучков и Шелдон Ремпал.

Это не первая потеря уфимского клуба в текущем сезоне. Ранее News-Bash сообщал о травме защитника Глеба Кузьмина, который получил повреждение позвоночника после столкновения с бортом. Также осенью травму получал нападающий Антон Берлев.

Ближайшие матчи «Салавату Юлаеву» предстоит провести без Кузнецова. Точные сроки возвращения форварда станут известны после обследования.

