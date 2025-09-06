Нападающий «Салавата Юлаева» Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

Нападающий Илья Федотов дебютировал за «Салават Юлаев» в игре с «Торпедо». Команда уступила, а хоккеист назвал это личным проклятием Нижнего.

Для «Салавата Юлаева» выезд в Нижний Новгород закончился обидным поражением. Команда уступила «Торпедо» со счётом 3:4. После матча новичок уфимцев Илья Федотов поделился, что результат эмоциональной игры его сильно расстроил, ведь шансы на победу у команды определённо были.

Особенно досадным поражение стало из-за личной истории. Федотов признался, что никак не может одолеть «Торпедо» на их льду, с какой бы командой ни приезжал. Его отец, который в прошлом сам играл за «Салават», наблюдал за игрой с трибуны и отметил, что пора бы уже прервать эту серию неудач.

Для нападающего выход на лёд в форме уфимского клуба — особенный момент. Он горд носить фамилию отца на спине и таким образом продолжать семейные хоккейные традиции. Этот дебют стал для него возвращением в игру после некоторой паузы.

На ход матча повлияли и внезапные перестановки. По словам Федотова, его связка с Сучковым и Кузьминым неплохо сработала в предыдущей игре. Однако из-за травмы Александра Жаровского тренерскому штабу пришлось экстренно менять сочетания игроков, что внесло некоторую сумятицу.

Стоит отметить, что Илья Федотов пополнил состав «Салавата Юлаева» совсем недавно. Форвард перешёл в уфимский клуб из «Сочи», контракт с которым был расторгнут в январе 2025 года после того, как игрок отказался выступать в ВХЛ.

В уфимском клубе на него, похоже, рассчитывают всерьёз: контракт с 22-летним нападающим, выступающим под номером 88, заключили на два года. В прошлом сезоне 2024/25 он провёл 28 матчей, в которых набрал 10 очков.