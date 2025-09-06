0
3 часа
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

Нападающий Илья Федотов дебютировал за «Салават Юлаев» в игре с «Торпедо». Команда уступила, а хоккеист назвал это личным проклятием Нижнего.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Для «Салавата Юлаева» выезд в Нижний Новгород закончился обидным поражением. Команда уступила «Торпедо» со счётом 3:4. После матча новичок уфимцев Илья Федотов поделился, что результат эмоциональной игры его сильно расстроил, ведь шансы на победу у команды определённо были.

Особенно досадным поражение стало из-за личной истории. Федотов признался, что никак не может одолеть «Торпедо» на их льду, с какой бы командой ни приезжал. Его отец, который в прошлом сам играл за «Салават», наблюдал за игрой с трибуны и отметил, что пора бы уже прервать эту серию неудач.

Для нападающего выход на лёд в форме уфимского клуба — особенный момент. Он горд носить фамилию отца на спине и таким образом продолжать семейные хоккейные традиции. Этот дебют стал для него возвращением в игру после некоторой паузы.

На ход матча повлияли и внезапные перестановки. По словам Федотова, его связка с Сучковым и Кузьминым неплохо сработала в предыдущей игре. Однако из-за травмы Александра Жаровского тренерскому штабу пришлось экстренно менять сочетания игроков, что внесло некоторую сумятицу.

Стоит отметить, что Илья Федотов пополнил состав «Салавата Юлаева» совсем недавно. Форвард перешёл в уфимский клуб из «Сочи», контракт с которым был расторгнут в январе 2025 года после того, как игрок отказался выступать в ВХЛ.

В уфимском клубе на него, похоже, рассчитывают всерьёз: контракт с 22-летним нападающим, выступающим под номером 88, заключили на два года. В прошлом сезоне 2024/25 он провёл 28 матчей, в которых набрал 10 очков.

Похожие записи
0
06.09.2025
Спорт

Козлов о поражении от «Торпедо»: «Допустили на одну ошибку больше»

виктор козлов
«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч сезона «Торпедо» 3:4. Команда вела в счёте, но упустила победу. Тренер Виктор Козлов винит во всём нервы и одну роковую ошибку.
0
06.09.2025
Спорт

Нэйтан Тодд прокомментировал слухи о конфликте с Джошем Ливо в «Салавате Юлаеве»

нэйтан тодд
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал сплетни о ссоре с Джошем Ливо. Хоккеист уверяет: никакой вражды не было, а виной всему травмы.
0
05.09.2025
Спорт

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» и «Торпедо»

хоккеисты салавата юлаева
«Салават Юлаев» начинает сезон с бюджетом меньше, чем у «Торпедо». При этом уфимские топы получают приличные деньги. Разбираемся в финансовой кухне.
0
03.09.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» определились с основным вратарём на новый сезон

вратарь Александр Самонов
Виктор Козлов твёрдо решил: Александр Самонов — основной голкипер «Салавата». Наставник объяснил, почему опыт победил молодость и причём тут «Сиэтл».
0
03.09.2025
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» в новом сезоне сделает ставку на характер и борьбу

главный тренер хк салават юлаев виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскрыл план на сезон после потери мастеров. Клуб сделает ставку на характер, агрессию и молодых «злых собак», готовых биться за результат.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.