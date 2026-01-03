0
Спорт

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.
Евгений Кузнецов
Агент игрока Шуми Бабаев подтвердил сделку. По его словам, руководство уфимцев уже уведомило лигу о желании подписать контракт с нападающим. У «Салавата» было 48 часов, чтобы забрать игрока с драфта отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Стороны завершают оформление документов.

Инициатива игрока

Расторжение контракта с предыдущим клубом произошло по просьбе самого Кузнецова. Хоккеист попросил выставить его на драфт отказов, чтобы сменить команду. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее отмечал, что клуб ищет усиление для центральной линии и готов рассмотреть кандидатуру Кузнецова, если тот окажется на рынке.

Справка

Евгений Кузнецов перешел в «Металлург» в октябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона 2025/26. В Магнитогорске он не смог выйти на привычный уровень: за 15 матчей забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

До этого форвард выступал за петербургский СКА, где в сезоне 2024/25 набрал 37 очков в 39 играх. Армейцы расторгли с ним контракт в апреле 2025 года.

Напомним, команда Козлова находится на восьмом месте Восточной конференции, набрав 38 очков в 41 матче. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 24 балла. Уфимцы показывают нестабильную игру: недавно они с трудом обыграли «Северсталь» по буллитам, но до этого уступили аутсайдеру «Барысу».

0
30.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.
0
30.12.2025
Спорт

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.
0
30.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

александр жаровский
Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
0
28.12.2025
Спорт

Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.
0
28.12.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов
Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.
0
28.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.
0
27.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» оформил двусторонний контракт с нападающим Хо-Сэнгом

хоккеисты
«Салават Юлаев» заключил двустороннее соглашение с канадским нападающим до конца сезона 2025/26. Зарплата в основе составит 5 млн рублей.
0
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
