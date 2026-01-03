Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.

Агент игрока Шуми Бабаев подтвердил сделку. По его словам, руководство уфимцев уже уведомило лигу о желании подписать контракт с нападающим. У «Салавата» было 48 часов, чтобы забрать игрока с драфта отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Стороны завершают оформление документов.

Инициатива игрока

Расторжение контракта с предыдущим клубом произошло по просьбе самого Кузнецова. Хоккеист попросил выставить его на драфт отказов, чтобы сменить команду. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее отмечал, что клуб ищет усиление для центральной линии и готов рассмотреть кандидатуру Кузнецова, если тот окажется на рынке.

Справка

Евгений Кузнецов перешел в «Металлург» в октябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона 2025/26. В Магнитогорске он не смог выйти на привычный уровень: за 15 матчей забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.

До этого форвард выступал за петербургский СКА, где в сезоне 2024/25 набрал 37 очков в 39 играх. Армейцы расторгли с ним контракт в апреле 2025 года.

Напомним, команда Козлова находится на восьмом месте Восточной конференции, набрав 38 очков в 41 матче. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 24 балла. Уфимцы показывают нестабильную игру: недавно они с трудом обыграли «Северсталь» по буллитам, но до этого уступили аутсайдеру «Барысу».