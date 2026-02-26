0
«Наносит ущерб репутации»: ФК «Уфа» заступился за задержанного футболиста Илью Агапова

Арендованный у ЦСКА футболист Илья Агапов задержан в Уфе — СМИ и клуб представили две противоречивые версии инцидента.
Футболист ЦСКА Илья Агапов, с февраля выступающий за «Уфу» на правах аренды, попал в отделение уфимской полиции после конфликта с сотрудницей одного из городских зданий. Информацию о задержании первым опубликовал телеграм-канал Shot, а позже другую версию представил обозреватель Сергей Ильёв.

Две версии задержания Ильи Агапова в Уфе

По версии Shot, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Канал сообщил, что 25-летний защитник в состоянии алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы, где вступил в конфликт с охранницей и угрожал ей. Женщина нажала тревожную кнопку, сотрудники Росгвардии прибыли на вызов и задержали спортсмена. Агапов не смог объяснить причины своего поведения.

Журналист Сергей Ильёв описал произошедшее иначе. По его сведениям, утром Агапов шёл на плановый медосмотр. Такси не приехало, и футболист решил пройти два квартала пешком. На морозе он замёрз и зашёл в ближайшее здание — общежитие, а не музыкальную школу. Дежурная консьержка приняла его вид за признаки опьянения и посчитала его посторонним. Разговора не получилось — женщина вызвала Росгвардию. Агапов провёл в участке сутки, и после освобождения история стала публичной.

Реакция ФК «Уфа» на инцидент с футболистом

Пресс-служба ФК «Уфа» знает об инциденте и опровергла версию об алкогольном опьянении игрока. Клуб заявил, что такая трактовка событий в СМИ наносит ущерб репутации футболиста и команды. Клуб проводит внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. Агапов продолжает тренироваться в штатном режиме и готовится к сезону вместе с командой. Спортсмен пока не комментировал ситуацию публично.

Трансферная стоимость и карьера Ильи Агапова

Илья Агапов — воспитанник казанского «Рубина», родился в 2001 году. В январе 2023 года он перешёл в ЦСКА из «Пари НН» за полтора миллиона евро, контракт с «армейцами» действует до 30 июня 2027 года. В первой половине сезона 2025/26 защитник играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», однако в декабре клуб досрочно расторг арендное соглашение, после чего 10 февраля 2026 года «Уфа» арендовала Агапова до конца текущего сезона.

Накануне ФК «Уфа» вернулся с зарубежных сборов в Турции 23 февраля 2026 года и возобновил тренировки на стадионе «Нефтяник», сообщила пресс-служба клуба. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Агапова составляет 700 тысяч евро (около 63,7 миллиона рублей). За карьеру защитник сыграл 99 матчей и забил 4 гола.

