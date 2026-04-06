«Нам без разницы, кто выйдет на лёд»: защитник «Локомотива» оценил шансы в серии с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Локомотива» уверен: при правильном хоккее ярославцы способны обыграть любого соперника.

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат высказался о предстоящей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» — об этом сообщил официальный сайт КХЛ.

Словацкий хоккеист отметил, что уфимский клуб за прошедший год стал сильнее. По словам Герната, уже в первом раунде «Салават» доказал свой уровень, одолев серьёзного соперника. При этом защитник подчеркнул, что ярославцы не намерены концентрироваться на персоналиях в рядах противника — будь то Шелдон Рэмпал или Евгений Кузнецов.

«Нам нужно сконцентрироваться на своей игре. Без разницы, кто выходит на лед против нас. Если мы играем в свой хоккей, то можем победить любого», — заявил Гернат.

Касаясь игры в большинстве, хоккеист сообщил, что команда с приходом в тренерский штаб Майка Пелино работает над деталями, стремясь перенести наработки в реальные матчи.

Отдельно Гернат затронул участие в зимней Олимпиаде в составе сборной Словакии. По его словам, выступление за национальную команду позволило перезагрузиться и получить новые эмоции — тем более что на игры приезжала его семья. Сейчас защитник уже полностью сосредоточен на задачах «Локомотива».

Отвечая на вопрос о тактике, Гернат напомнил, что в первом раунде железнодорожники уже встречались с атакующим соперником, схожим по стилю с уфимцами. Ключом к успеху, по его мнению, остаётся надёжная оборона.

Напомним, в Кубке Гагарина — 2025 «Локомотив» и «Салават Юлаев» уже встречались, однако тогда это был полуфинал. В первом матче той серии, 27 апреля 2025 года, «Салават» победил в Ярославле со счётом 3:1 и повёл в противостоянии. В итоге «Локомотив» прошёл дальше: пятый, решающий матч в Ярославле завершился победой хозяев 4:2.

10 февраля 2026 года «Локомотив» объявил о заключении контракта с канадским специалистом Майком Пелино до конца сезона — он вошёл в тренерский штаб Боба Хартли в качестве ассистента. Сам Пелино обозначил цель: сделать игру «Локомотива» в большинстве динамичной и превратить её в важный ключ в матчах плей-офф.

По данным официального сайта КХЛ, серия «Локомотив» — «Салават Юлаев» в 1/4 финала стартует 8 апреля 2026 года — первые два матча пройдут в Ярославле, затем команды переедут в Уфу.

К слову, пара «Локомотив» — «Салават Юлаев» сформировалась после того, как уфимцы в первом раунде обыграли «Автомобилист». Победители этой серии в следующем раунде сыграют с победителем пары «Авангард» — ЦСКА.