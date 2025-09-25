«Надежды были обмануты»: Баширов об уходе Хмелевского из «Салавата Юлаева»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали ухода главной звезды клуба. Оказывается, Александр Хмелевский сам потребовал обмена, чем поверг всех в замешательство.

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали внезапного ухода из команды Александра Хмелевского. По его словам, требование хоккеиста об обмене стало для клуба полной неожиданностью и настоящим шоком.

Это случилось в воскресенье, буквально через пару часов после того, как Баширов сообщил тренерскому штабу о решении правительства Башкирии помочь клубу финансово. Планы на усиление состава до дедлайна казались реальными.

Но затем раздался звонок от тренера Виктора Козлова с сообщением: Хмелевский требует обмена. Вскоре с аналогичным ультиматумом выступил и агент игрока. Руководство поняло, что уговаривать хоккеиста бессмысленно. Надежды на форварда как на лидера, вокруг которого строилась новая команда, рухнули в один момент.

Внезапный демарш объяснил и невнятную игру хоккеиста в последних матчах. В клубе рассчитывали на Александра не только в этом сезоне, но и в будущем, однако эти ожидания не оправдались. Задерживать игрока, потерявшего мотивацию, не стали.

Изначально форварда готовили к переходу в «Авангард», и сделка была почти на мази. Но информация утекла в прессу, что спровоцировало интерес со стороны других клубов. На горизонте появился «Ак Барс» с более щедрым предложением.

Руководство уфимцев не стало устраивать аукцион. Вместо этого они приняли самое выгодное для клуба коммерческое решение. По словам Баширова, это рынок, и клуб действовал исключительно в своих интересах.