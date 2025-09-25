0
16 часов
Спорт

«Надежды были обмануты»: Баширов об уходе Хмелевского из «Салавата Юлаева»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали ухода главной звезды клуба. Оказывается, Александр Хмелевский сам потребовал обмена, чем поверг всех в замешательство.
ринат Баширов
Фото: ХК "Салават Юлаев"

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл детали внезапного ухода из команды Александра Хмелевского. По его словам, требование хоккеиста об обмене стало для клуба полной неожиданностью и настоящим шоком.

Это случилось в воскресенье, буквально через пару часов после того, как Баширов сообщил тренерскому штабу о решении правительства Башкирии помочь клубу финансово. Планы на усиление состава до дедлайна казались реальными.

Но затем раздался звонок от тренера Виктора Козлова с сообщением: Хмелевский требует обмена. Вскоре с аналогичным ультиматумом выступил и агент игрока. Руководство поняло, что уговаривать хоккеиста бессмысленно. Надежды на форварда как на лидера, вокруг которого строилась новая команда, рухнули в один момент.

Внезапный демарш объяснил и невнятную игру хоккеиста в последних матчах. В клубе рассчитывали на Александра не только в этом сезоне, но и в будущем, однако эти ожидания не оправдались. Задерживать игрока, потерявшего мотивацию, не стали.

Изначально форварда готовили к переходу в «Авангард», и сделка была почти на мази. Но информация утекла в прессу, что спровоцировало интерес со стороны других клубов. На горизонте появился «Ак Барс» с более щедрым предложением.

Руководство уфимцев не стало устраивать аукцион. Вместо этого они приняли самое выгодное для клуба коммерческое решение. По словам Баширова, это рынок, и клуб действовал исключительно в своих интересах.

Похожие записи
0
25.09.2025
Спорт

Виктор Козлов прокомментировал проигрыш «Сибири» и уход Хмелевского

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
«Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Сибири». Наставник команды Виктор Козлов спокойно реагирует на уход лидера Хмелевского и тяжёлую травму Дениса Яна.
0
25.09.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» дерзко оценил потерю главной звезды клуба

хоккеист Даниил Алалыкин
Форвард «Салавата Юлаева» Даниил Алалыкин заявил, что команда не заметила ухода Хмелевского. По его словам, теперь в Уфе каждый готов стать лидером.
0
25.09.2025
Спорт

Чёрная серия уфимцев: «Салават Юлаев» отдал победу «Сибири» по буллитам

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» продолжает свою чёрную полосу в КХЛ. Команда проиграла «Сибири» в Новосибирске со счётом 2:3. Это уже пятое поражение подряд, которое пригвоздило клуб к последнему месту в конференции.
0
24.09.2025
Спорт

Звезда «Салавата Юлаева» взбунтовался против сделки с принципиальным соперником

александр хмелевский
Американский нападающий Александр Хмелевский отказывается играть за «Ак Барс». Его обменяли из «Салавата Юлаева», но сам игрок хочет в омский «Авангард».
0
18.09.2025
Криминал

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

дверь с табличкой судья
Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.
0
16.09.2025
Спорт

Поражение и драка: защитник «Салавата Юлаева» нашёл позитив в матче с «Автомобилистом»

хоккеисты
Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров не унывает после проигрыша «Автомобилисту». Он рассказал, почему полез в драку с гигантом Трямкиным и почему «большие шкафы громко падают».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.