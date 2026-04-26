«Надеюсь, все парни останутся»: Броссо — о будущем «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо в интервью изданию «Чемпионат» рассказал, за счёт чего уфимская команда способна в следующем сезоне всерьёз побороться за Кубок Гагарина.

По мнению канадского форварда, залог успеха — прежде всего в сохранении нынешнего коллектива. Броссо отметил, что точным списком хоккеистов с истекающими контрактами не располагает, однако выразил надежду на то, что состав клуба претерпит минимальные изменения.

«У нас отличный состав, отличная атмосфера в раздевалке. На мой взгляд, чтобы бороться за кубок, одной из самых важных вещей является наличие отличной атмосферы в раздевалке, парней, которые хотят играть друг за друга, своего рода большая семья. И именно таким в этом сезоне и был «Салават»», — подчеркнул Броссо.

Помимо сплочённости, нападающий выделил характер команды как главное конкурентное преимущество. Он убеждён, что накопленный в плей-офф опыт позволит клубу усилить ментальные качества и вплотную приблизиться к статусу претендента на титул.

«Думаю, вернувшись в команду, ещё и сумев извлечь побольше опыта из того, что произошло в этом сезоне, став ещё сильнее с точки зрения характера, мы сможем приблизиться к тому, чтобы стать претендентами на кубок в следующем году. Мы глубоко верим в это», — добавил форвард.

Отвечая на вопрос о возможных усилениях состава, Броссо заметил, что точечные приобретения — лишь дополнение к уже имеющейся основе. По его словам, первичны вера в собственные силы, качество хоккеистов и их плей-офф-опыт, а уже затем — возможное пополнение ростера одним-двумя игроками.

«Только после этого ты начинаешь думать, нужно ли добавить ещё какие-то кусочки в этот пазл. Может быть, к нам придут ещё один или два игрока. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал канадец.

В завершение Броссо выразил уверенность в том, что команда в любом случае вернётся к следующему сезону полностью готовой к борьбе за главный трофей КХЛ, кто бы в итоге ни пополнил её ряды.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Салават Юлаев» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии. При этом путь в 1/4 финала уфимцы прошли, победив «Автомобилист» в первом раунде (4–2 по серии), хотя сами стартовали с поражения в первом матче.

Сезон для «Салавата» складывался крайне непросто. В начале регулярного чемпионата команда находилась на дне таблицы КХЛ. После серии кадровых изменений — в том числе обмена Девина Броссо из московского «Динамо» в середине октября 2025 года — клуб сумел выправить положение и завершить регулярку в числе участников плей-офф.

Контракт самого Броссо с «Салаватом Юлаевым» действует до 31 мая 2027 года. При этом генеральный директор Ринат Баширов подтвердил, что Семён Вязовой и Александр Жаровский имеют ещё по году действующего соглашения с клубом, а переговоры с ними планируется начать незамедлительно.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов на той же пресс-конференции заявил, что намерен остаться в клубе и не рассматривает предложения от других организаций, а усиление состава будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и размера бюджета на предстоящий сезон.