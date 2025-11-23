«На 100 процентов отдались матчу»: Козлов – о победе над «Нефтехимиком»

Козлов разобрал победу «Салавата» 3:1 над «Нефтехимиком», выделив характер, меньшинство и поддержку трибун.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги выездного матча КХЛ с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, завершившегося победой уфимцев со счётом 3:1. По его словам, команда полностью выложилась и сумела соблюсти план на встречу в решающий момент.

Оценка качества игры и работы в меньшинстве

Козлов отметил, что в целом его устроило качество игры, за исключением отрезка с нереализованным пятиминутным большинством, после которого команда сама осложнила себе положение. Тренер подчеркнул, что хоккеисты справлялись с возникавшими сложными эпизодами и хорошо действовали в меньшинстве, отдельно выделив вратаря Илью Вязового и назвав победу именно командной.

Как удалось переломить ход встречи

Отвечая на вопрос о том, за счёт чего удалось переломить ход встречи после пропущенной шайбы, наставник связал это с характером игроков и тем, что это была заключительная игра выездной серии, где уже не имело смысла экономить силы. По его словам, хоккеисты полностью отдались борьбе и провели концовку так, как требовала ситуация на табло.

Перестройка спецбригад и победный гол в большинстве

Говоря о перестроенных спецбригадах большинства, Козлов обратил внимание на главный, по его мнению, итог – то, что обновлённое сочетание наконец реализовало момент и оформило победный гол. Наставник добавил, что успех розыгрыша лишнего стал важной психологической деталью для команды, учитывая предыдущие сложности «Салавата» в этом компоненте.

Серия надёжной игры в меньшинстве

Отдельно тренера спросили о том, насколько его устраивает серия из трёх матчей подряд без пропущенных шайб при игре в меньшинстве. Козлов ответил, что не хотел бы загадывать и «искушать судьбу», но при этом подчеркнул вклад всех игроков, выходящих в меньшинстве, и оценил их работу как качественную.

Наставник также поблагодарил болельщиков уфимского клуба за активную поддержку на «Нефтехим-Арене», отметив, что фан-сектор придал игрокам дополнительные эмоции. По его словам, энергия трибун помогла команде выдержать непростые отрезки встречи и дожать соперника в третьем периоде.

Хронология голов и развитие игры

Сама игра складывалась для гостей неидеально: в конце первого периода «Нефтехимик» вышел вперёд благодаря голу Никиты Хоружева на 17-й минуте. Во втором отрезке уфимцы восстановили равновесие, когда Владислав Ефремов сравнял счёт при игре в меньшинстве, воспользовавшись контратакой на 29-й минуте.

Развязка в третьем периоде и символичный гол Панина

Ключевые события пришлись на старт третьего периода: сначала Александр Жаровский реализовал большинство и вывел «Салават Юлаев» вперёд, а спустя меньше минуты Григорий Панин забросил ещё одну шайбу, установив окончательные 3:1. Для Панина эта встреча стала 501-й в составе уфимского клуба.

Значение победы и окончание неудачной серии

Победа в Нижнекамске позволила «Салавату Юлаеву» прервать серию из трёх поражений подряд и несколько улучшить турнирное положение. Ранее в ноябре уфимцы уже уступали «Нефтехимику» с минимальным счётом, и нынешний успех во многом стал ответом на тот неудачный результат.