Мотоспорт Башкирии потерял ещё одного титана: не стало Владимира Кононовича

На 82-м году оборвалась жизнь Владимира Кононовича — человека, который для республики стал настоящим символом мотоспорта. О печальной новости первым сообщило Минспорта Башкирии.

Кононович был не просто гонщиком, а целой эпохой. Он являлся обладателем звания мастера спорта международного класса СССР и представлял страну на мировых первенствах по мотогонкам как на льду, так и на гаревой дорожке. Кроме того, он был одним из спортсменов, взявших первый командный Кубок СССР.

Пик его карьеры пришёлся на 70-е и начало 80-х, когда Владимир был неоспоримым лидером команды «Салават». Тогда он коллекционировал победы на международных турнирах. А ведь свой путь в большой спорт Владимир Владимирович начал ещё зимой 1964 года на треке октябрьского стадиона «Нефтяник».

Завершив выступления, Кононович не ушёл из спорта. Он сменил руль на судейский флажок и провёл множество финалов чемпионатов СССР и России по гонкам на льду, оставаясь для трека чем-то вроде играющего тренера.

Проститься с легендой можно будет сегодня, 25 июня. Всех, кто хочет почтить память спортсмена, ждут на стадионе «Строитель» в Салавате в 12:30.

Уход Владимира Кононовича — не единственная трагедия для башкирского мотоспорта в последнее время. Как сообщал Ньюс-Баш, в начале июня в ДТП погиб другой знаменитый гонщик — Николай Красников.