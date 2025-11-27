Минспорта России признал Башкирию лидером по развитию спорта

Министерство спорта РФ присудило Башкирии победу в Национальной спортивной премии 2025 года. Республика получила 1 млн рублей за развитие спортивной инфраструктуры.

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии. Башкортостан стал победителем в номинации «Регион России», сообщает. Награду главе республики Радию Хабирову вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В финале конкурса регион конкурировал с Республикой Татарстан и Хабаровским краем.

©Радий Хабиров / Telegram

Это вторая победа республики в данной премии — первый раз регион признавали лучшим в 2019 году. Победа в конкурсе сопровождается денежным грантом в размере 1 миллиона рублей, который направят на дальнейшее развитие отрасли. Жюри оценивало претендентов в два этапа: сначала конкурсная комиссия отобрала тройку финалистов, затем экспертный совет из спортсменов и тренеров определил победителя.

По данным региональных властей, в Башкирии систематически занимаются спортом более 2,3 миллиона человек. Это составляет около 62% населения республики. В 2024 году в регионе открыли 25 новых физкультурно-спортивных клубов.

Помимо главной номинации, республика вошла в тройку призеров еще в двух категориях. Школа олимпийского резерва по фехтованию номинировалась как «Лучшая спортивная школа», а Центр адаптивного спорта Башкортостана боролся за звание лучшей организации в своей сфере. В прошлом году Башкирия также входила в шорт-лист премии, а шорт-трекист Семен Елистратов был в топ-3 спортсменов страны.

Стратегия развития спорта в регионе предполагает увеличение доли занимающихся физкультурой до 70% к 2030 году. Для достижения этой цели власти планируют строительство новых объектов. В частности, в Уфе одобрен проект возведения крупного спортивного комплекса, о чем ранее сообщал News-Bash.ru. Также продолжается работа по созданию условий для адаптивного спорта и паралимпийцев.