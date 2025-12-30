Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.

Уфимцы контролировали игру в первом периоде: Джек Родуолд дважды был в шаге от гола после паса Девина Броссо, но шайба не шла в ворота. Минчане реализовали первое большинство в середине периода и ушли на перерыв с преимуществом 1:0.

Во втором периоде гости забили еще раз — снова в большинстве на 26-й минуте (0:2). Уфимцы отвечали атаками: Егор Сучков обыграл защитника и бросил по воротам, Александр Жаровский создавал опасные моменты у ворот Демченко, но счет не изменился.

Камбэк в третьем периоде

В заключительной трети Алексей Василевский мощным броском от синей линии сократил отставание на первой минуте — 1:2. На 48-й минуте Родуолд в большинстве сравнял счет точным броском с острого угла — 2:2. Хозяева осаждали ворота соперника до сирены, но основное время закончилось вничью.

Роковой овертайм

В дополнительное время «Салават» получил удаление. Минское «Динамо» воспользовалось большинством: Вадим Шипачев на 61-й минуте забил победную шайбу — 3:2. Уфимцы заработали одно очко, гости увезли два.

Поражение усложнило положение «Салавата Юлаева» в турнирной таблице. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции с 38 очками в 41 матче и балансирует на грани зоны плей-офф. Минское «Динамо» укрепило лидерство на Западе с 57 очками.

«Салават Юлаев» переживает непростой сезон — команда чередует победы с поражениями и не может оторваться от преследователей в борьбе за плей-офф. Подопечные главного тренера Виктора Козлова демонстрируют нестабильную игру: после серии успехов следуют провалы, что не позволяет подняться выше в турнирной таблице.

Тем не менее в команде есть и позитивные моменты. 18-летний форвард Александр Жаровский недавно получил звание лучшего новичка 15-й недели КХЛ, набрав 4 очка в трех матчах. Молодой хоккеист закрепился в основном составе и становится одной из ключевых фигур уфимского клуба.

Минское «Динамо» идет уверенно: команда лидирует в Западной конференции и показывает стабильные результаты. В матче с «Салаватом» авторами шайб в основное время стали Виталий Пинчук и Андрей Стась, которые реализовали численное преимущество.