Министр спорта Башкирии: объём финансирования «Салавата Юлаева» признан оптимальным

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заявил, что нынешний объём финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев» соответствует спортивным результатам команды, и пообещал максимальную поддержку в следующем сезоне.

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов 15 апреля прокомментировал в беседе с ТАСС вопрос финансовой поддержки хоккейного клуба «Салават Юлаев».

По словам чиновника, республика в полной мере выполняет взятые на себя обязательства перед клубом.

«Сегодня тот объём, который выделяется для финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев», оптимален. Безусловно, все те обязательства, которые есть перед Республикой Башкортостан, мы выполняем и будем выполнять», — заявил Хабибов.

Министр признал, что желание увеличивать финансирование есть, однако любые вложения должны соотноситься с конкретными задачами. По его словам, текущий объём средств соответствует достигнутому командой итогу в сезоне.

«То есть тот оптимальный объём финансирования, который имеется, соответствует результату, который мы получили. Будем максимально стараться финансово поддерживать клуб в следующем сезоне», — добавил он.

В завершившемся сезоне уфимский клуб преодолел первый раунд Кубка Гагарина, однако во втором уступил ярославскому «Локомотиву» — со счётом 0-4 в серии.

Напомним, в начале 2026 года судебные приставы взыскали с «Салавата Юлаева» 270 миллионов рублей — по мировым соглашениям с благотворительным фондом «Урал» и компанией «Иремель-Инвест». Помимо этого, по данным prufy.ru, в феврале 2026 года налоговая служба заблокировала счета клуба в пяти банках из-за задолженности перед ФНС, составившей 84,2 миллиона рублей (впоследствии выросшей до 87 миллионов рублей).

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в сезоне 2025/2026 клуб стремился уложиться в бюджет около 475 миллионов рублей — на уровне пола зарплат КХЛ (минимально допустимой суммы платёжной ведомости), что составляет чуть более половины потолка в 900 миллионов рублей. Причиной резкого сокращения расходов стали накопившиеся долги. Гендиректор Ринат Баширов охарактеризовал сезон как «переходный, когда мы найдём баланс между погашением долгов и бюджетом на следующий год».

25 июля 2025 года на пресс-конференции в «Башинформе» Хабибов объявил, что «Салават Юлаев» частично переходит на бюджетное финансирование — ранее оно считалось внебюджетным, поскольку поступало через «Роснефть» и «Башнефть».

К слову, по данным генерального директора клуба Рината Баширова, ежегодно из бюджета республики на поддержку «Салавата Юлаева» выделяется 250 миллионов рублей, при этом руководитель клуба отмечал, что организация вынуждена придерживаться жёсткой финансовой дисциплины.