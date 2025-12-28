Лукашенко упал после столкновения с экс-нападающим «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс случайно столкнулся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Инцидент произошел в Минске во время любительской игры.

Александр Лукашенко вел шайбу в центре площадки, когда в него врезался партнер по команде. Виновником столкновения стал Ярослав Чуприс — он катился спиной вперед и не заметил 71-летнего президента.

От удара Лукашенко упал на лед. Чуприс сразу помог ему подняться. Помощь врачей не понадобилась: президент продолжил игру, матч не останавливали.

Встреча закончилась вничью 5:5. Позже Лукашенко сообщил, что серьезных травм нет, но при падении он немного потянул мышцы спины.

Президент отнесся к ситуации с юмором. «Бей своих, чтобы чужие боялись», — прокомментировал он эпизод, назвав его обычным рабочим моментом.

Ярослав Чуприс знаком уфимским болельщикам по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезонах 2005–2007 годов. В составе «юлаевцев» белорусский легионер провел около 50 матчей в российской Суперлиге и набрал более 15 очков.

После завершения карьеры игрока Чуприс стал тренером. Он возглавлял солигорский «Шахтер», а летом 2025 года принял руководство юношеской сборной Белоруссии (U-18). За время профессиональной карьеры нападающий отличался дисциплинированной игрой и редко удалялся.