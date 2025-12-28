0
4 часа
Спорт

Лукашенко упал после столкновения с экс-нападающим «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс случайно столкнулся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Инцидент произошел в Минске во время любительской игры.
хоккеисты
©скриншот видео

Александр Лукашенко вел шайбу в центре площадки, когда в него врезался партнер по команде. Виновником столкновения стал Ярослав Чуприс — он катился спиной вперед и не заметил 71-летнего президента.

От удара Лукашенко упал на лед. Чуприс сразу помог ему подняться. Помощь врачей не понадобилась: президент продолжил игру, матч не останавливали.

Встреча закончилась вничью 5:5. Позже Лукашенко сообщил, что серьезных травм нет, но при падении он немного потянул мышцы спины.

Президент отнесся к ситуации с юмором. «Бей своих, чтобы чужие боялись», — прокомментировал он эпизод, назвав его обычным рабочим моментом.

Ярослав Чуприс знаком уфимским болельщикам по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезонах 2005–2007 годов. В составе «юлаевцев» белорусский легионер провел около 50 матчей в российской Суперлиге и набрал более 15 очков.

После завершения карьеры игрока Чуприс стал тренером. Он возглавлял солигорский «Шахтер», а летом 2025 года принял руководство юношеской сборной Белоруссии (U-18). За время профессиональной карьеры нападающий отличался дисциплинированной игрой и редко удалялся.

Похожие записи
0
28.12.2025
Спорт

Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.
0
28.12.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов
Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.
0
28.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.
0
28.12.2025
Происшествия

В башкирском Салавате рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево: пострадали трое

автобус после дтп
В Салавате автобус с десятью пассажирами вылетел с дороги и ударился о дерево. В больницу увезли троих человек, среди них — девятилетняя девочка.
0
28.12.2025
Новости

Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

девушка отдыхает сидя на лавочке
Самым выгодным временем для отпуска в 2026 году станет июль: в этом месяце отпускные практически сравняются с зарплатой. Расчеты для планирования отдыха подготовили специалисты сервиса SuperJob.
0
28.12.2025
Дороги и транспорт

С 1 января 2026 года в России начнут устанавливать дорожные знаки нового образца

заставка news-bash
С 1 января 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на дорожные знаки. Вводятся вертикальная разметка, сезонные таблички и указатели для СИМ.
0
28.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

авто после дтп
В Стерлитамаке на улице Элеваторной автомобиль BMW врезался в электроопору. Пассажирка иномарки погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу.
0
28.12.2025
Происшествия

В Татышлинском районе Башкирии в ДТП с «Газелью» погибли 4 человека

авто после дтп
На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик «Газель». Погибли четыре человека, двое доставлены в больницу. Проводится расследование причин аварии.
