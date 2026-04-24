Лучший бомбардир СКА уходит: известен новый клуб Хайруллина

Нападающий СКА Марат Хайруллин в межсезонье близок к подписанию трёхлетнего контракта с московским ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».
©ХК СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин близок к переходу в ЦСКА. По данным «Спорт-Экспресса», 29-летний форвард намерен подписать с московским клубом трёхлетний контракт. Соглашение вступит в силу 1 июня — именно тогда истекает его договор с петербургским клубом. После этого Хайруллин получит статус неограниченно свободного агента.

За четыре сезона в СКА нападающий провёл 269 матчей с учётом плей-офф и набрал 220 очков (94 гола + 126 передач). В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 он отыграл 67 встреч, записал 49 результативных баллов (19 голов и 30 передач) и занял первое место в бомбардирской гонке команды. В Кубке Гагарина за пять матчей форвард оформил три голевые передачи.

Интерес к Хайруллину ранее выражал «Салават Юлаев». Однако на итоговой пресс-конференции 21 апреля генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов признал: финансовые запросы игрока клубу не по силам.

«Пока не можем себе позволить цифры в 80–90 миллионов. Хайруллин — это высокая цена», — сказал Баширов.

В сезоне 2025/26 хоккеист зарабатывал в СКА 55 миллионов рублей. Контракт с петербургским клубом завершается 31 мая 2026 года. Новое соглашение ему предлагал и сам СКА. В мае 2024 года стороны продлили договор на два сезона.

Хайруллина рассматривают как минимум четыре клуба КХЛ: ЦСКА, «Ак Барс», «Шанхай» и «Локомотив».

По информации «Спорт-Экспресса», «Салават Юлаев» с января 2026 года не получал финансирования в размере 1,5 млрд рублей от главного спонсора — компании «Роснефть». Баширов отметил, что клуб существенно сократил долговую нагрузку и планирует закрыть все текущие задолженности к концу апреля.

Марат Хайруллин родился 15 июля 1996 года в Волжске. В СКА он пришёл в мае 2022 года из «Нефтехимика». Уже в дебютном сезоне нападающий выиграл Кубок Континента и завоевал бронзу чемпионата России.

