«Локомотив» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина — 0:4

«Локомотив» 14 апреля завершил четвертьфинальную серию плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ в пользу ярославцев, одержав победу на льду «Уфа-Арены» со счётом 4:0. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ярославцы взяли инициативу в свои руки с первых секунд встречи. Агрессивная игра в чужой зоне вынудила уфимцев нарушить правила дважды подряд, и «Локомотив» получил право сыграть в численном большинстве «5 на 3». Хозяева несколько раз были близки к тому, чтобы устоять — в том числе после выхода один на один и удара в штангу, — однако уже на 5-й минуте гости реализовали численное преимущество. В дальнейшем «Салават Юлаев» постепенно выровнял ход первого периода, получил собственное большинство, но воспользоваться им не сумел. Периодически уфимцы и сами оказывались в опасности при игре в меньшинстве. Несмотря на взаимные удаления и напряжённые отрезки, счёт до первого перерыва так и остался 1:0.

Во втором периоде «Салават Юлаев» снова начал с большинства, однако реализовать его вновь не получилось. «Локомотив» быстро восстановил территориальное преимущество, насыщал зону владения шайбой и регулярно создавал опасные ситуации у ворот Семёна Вязового. Уфимцы при этом испытывали дефицит остроты в атаке и не могли найти ответ на давление гостей. На 34-й минуте, в равных составах, ярославцы удвоили преимущество. До конца отрезка «Локомотив» продолжал выглядеть предпочтительнее, Вязовой несколько раз выручал команду, однако счёт 2:0 сохранился до перерыва.

В третьем периоде уфимцы предприняли попытку сократить отставание, организовав позиционное давление, но оборонительные порядки соперника оказались достаточно надёжными. «Локомотив» при этом исправно контратаковал и дважды попадал в каркас ворот. В концовке «Салават Юлаев» снял вратаря и взял тайм-аут — это привело к третьей пропущенной шайбе в пустые ворота. Следом уфимцы остались в меньшинстве, и гости оформили итоговый счёт, реализовав ещё одно большинство — 4:0.

Напомним, первый матч четвертьфинальной серии между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» прошёл 8 апреля в Ярославле. Победу одержали хозяева благодаря шайбе Максима Шалунова во втором периоде — 1:0.

10 апреля «Локомотив» взял второй матч в Ярославле со счётом 2:0, оформив тем самым преимущество 2-0 в серии. Первый гол на 39-й минуте (39:09) забил нападающий Байрон Фрейз, второй — Александр Радулов в пустые ворота.

Третий матч серии прошёл 12 апреля в Уфе. «Локомотив» одержал победу 3:2: голы на стороне победителей забивали Денис Алексеев, Александр Елесин и Артур Каюмов. Уфимцам отличиться позволили защитник Сергей Варлов и форвард Девин Броссо.

К слову, вратарь «Локомотива» Даниил Исаев оформил два шат-аута подряд в первых двух матчах серии, не пропустив ни одной шайбы в Ярославле. Третья игра стала первой в серии, в которой уфимцы смогли поразить ворота действующего чемпиона КХЛ.