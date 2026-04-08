«Локомотив» или «Салават»: букмекеры назвали фаворита первого матча четвертьфинала КХЛ

Действующий чемпион КХЛ принимает уфимцев на домашнем льду — коэффициенты говорят сами за себя.

8 апреля в Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» и «Салават Юлаев» проведут первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026. Букмекеры назвали хозяев льда явным фаворитом встречи, сообщают профильные издания.

Победа ярославцев в основное время оценивается с коэффициентом 1.57. Ничья по итогам трёх периодов предлагается за 4.60, а триумф гостей из Уфы — за 5.10. В итоговом победителе серии прогноз ещё более однозначен: ярославский клуб — за 1.30, уфимский — за 3.55.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В первом раунде «Локомотив» одолел «Спартак» с общим счётом 4-1, а «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии.

«Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 4:3 в двойном овертайме. Форвард уфимцев Евгений Кузнецов назвал этот момент «одним из самых важных в своей карьере».

К слову, на более продолжительном отрезке ярославцы шли без поражений в основное время на протяжении восьми матчей подряд. «Локомотив» завершил регулярный сезон в качестве лидера Западной конференции и первой команды в общем зачёте, набрав 102 очка.