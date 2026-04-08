«Локомотив» или «Салават»: букмекеры назвали фаворита первого матча четвертьфинала КХЛ

Действующий чемпион КХЛ принимает уфимцев на домашнем льду — коэффициенты говорят сами за себя.
8 апреля в Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» и «Салават Юлаев» проведут первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026. Букмекеры назвали хозяев льда явным фаворитом встречи, сообщают профильные издания.

Победа ярославцев в основное время оценивается с коэффициентом 1.57. Ничья по итогам трёх периодов предлагается за 4.60, а триумф гостей из Уфы — за 5.10. В итоговом победителе серии прогноз ещё более однозначен: ярославский клуб — за 1.30, уфимский — за 3.55.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В первом раунде «Локомотив» одолел «Спартак» с общим счётом 4-1, а «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-2 в серии.

«Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 4:3 в двойном овертайме. Форвард уфимцев Евгений Кузнецов назвал этот момент «одним из самых важных в своей карьере».

К слову, на более продолжительном отрезке ярославцы шли без поражений в основное время на протяжении восьми матчей подряд. «Локомотив» завершил регулярный сезон в качестве лидера Западной конференции и первой команды в общем зачёте, набрав 102 очка.

08.04.2026
Артюхин назвал главную заслугу Козлова перед «Салаватом Юлаевым» в текущем сезоне

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин высказался об итогах первого раунда плей-офф для уфимского клуба и его перспективах в противостоянии с «Локомотивом».
08.04.2026
Кузнецов может вернуться в родной клуб: генменеджер «Трактора» сделал заявление

Воспитанник челябинского клуба выступает за «Салават Юлаев», однако руководство «Трактора» готово вернуться к переговорам при определённых условиях.
06.04.2026
«В плей-офф только мёртвые не играют»: защитник «Салавата» — о серии с «Локомотивом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о предстоящем противостоянии с ярославским «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина — 2026 и объяснил, почему уфимцы не оглядываются на прошлогодний полуфинал.
06.04.2026
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, кого в «Салавате Юлаеве» считает самым опасным

Уфимский клуб — один из самых опасных соперников в плей-офф, уверен наставник железнодорожников.
06.04.2026
«Нам без разницы, кто выйдет на лёд»: защитник «Локомотива» оценил шансы в серии с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Локомотива» уверен: при правильном хоккее ярославцы способны обыграть любого соперника.
06.04.2026
Форвард «Локомотива» назвал главный акцент подготовки к серии с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как команда готовится противостоять быстрым уфимцам и их вратарю Семёну Вязовому в 1/4 финала Кубка Гагарина.
04.04.2026
Гомоляко объяснил, почему «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» в серии плей-офф

Хоккейный агент Сергей Гомоляко объяснил, почему с самого начала ставил на победу «Салавата Юлаева» в серии против «Автомобилиста».
