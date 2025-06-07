Уфимский клуб подтвердил в своем Telegram-канале расставание с заокеанским форвардом Скоттом Уилсоном. Руководство поблагодарило хоккеиста за вклад и пожелало карьерных высот на новом месте.

Канадский нападающий прибыл в столицу Башкортостана зимой прошлого года из магнитогорского «Металлурга». Обмен состоялся за денежную компенсацию в декабре 2024-го. До трансфера Уилсон успел отметиться в 30 поединках регулярного первенства КХЛ, заработав 7 очков результативности.

В составе «Салавата» игрок провел аналогичное количество встреч, но показал куда более впечатляющую отдачу. За полсезона канадец записал на свой счет 23 балла — 9 голов плюс 14 ассистов. Такая статистика сделала его одним из ключевых игроков команды.

Особенно ярко форвард раскрылся в решающей стадии розыгрыша Кубка Гагарина. В 19 матчах плей-офф хоккеист набрал 16 очков, став вторым снайпером уфимцев в постсезонье. Комбинация из 7 заброшенных шайб и 9 результативных передач превратила его в настоящую головную боль для соперников.

Соглашение с легионером завершилось 31 мая текущего года. Клубное руководство приняло решение не возобновлять сотрудничество с результативным игроком. Причины такого выбора не указываются.