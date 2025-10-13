Легендарный тренер дал прогноз на будущее «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» провалил старт сезона и занимает последнее место на Востоке. Экс-тренер Вячеслав Быков уверен, что уфимцы справятся. Впереди у команды «зелёное дерби».

Бывший главный тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков заявил, что верит в способность уфимского клуба преодолеть текущий кризис. Команда неудачно начала сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но, по мнению эксперта, у неё есть все шансы исправить положение.

После 12 сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 11-е, последнее, место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе всего 8 очков. Комментируя ситуацию, Вячеслав Быков отметил, что подобные спады случаются с каждым клубом.

«Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Более или менее серьёзными. Но все трудности временны. Их всегда можно решить, а я уверен, что „Салават“ решит свои трудности», — приводит слова Быкова издание LiveResult.

Неудачи команды в начале сезона связаны с комплексом проблем. В межсезонье клуб столкнулся с финансовыми трудностями, что привело к корректировке бюджета. Руководство было вынуждено расстаться с ключевыми легионерами — нападающими Джошуа Ливо и Александром Хмелевским. Генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил, что теперь кадровая политика будет пересмотрена с акцентом на собственных воспитанников.