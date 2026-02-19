Кузнецов объяснил разгром «Трактора»: «Нужно уметь переворачивать страницу»

Нападающий уфимцев прокомментировал победу со счетом 6:0. Кузнецов рассказал о настрое команды после поражений, реакции болельщиков и игре Егора Сучкова.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над челябинским «Трактором» со счётом 6:0. Хоккеист рассказал, как команда настраивалась на игру после поражения в Санкт-Петербурге, почему он спокойно воспринимает свист трибун и как оценил дубль своего земляка Егора Сучкова.

Секрет менталитета: как «Салават» забывает плохие матчи

По словам Кузнецова, важный фактор успешного выступления — умение быстро переключаться после неудачных матчей. По мнению хоккеиста, опытные игроки должны показывать пример молодым: если игра не задалась, нужно готовиться к следующей, а не переживать.

Атмосфера в команде перед встречей с «Трактором» оставалась спокойной. Несмотря на предыдущее поражение в Санкт-Петербурге, игроки сохранили рабочий настрой. Кузнецов отметил, что в коллективе не было упаднических настроений — все улыбались и готовились к матчу.

Почему Кузнецов считает атмосферу в Уфе уникальной

Форвард отметил микроклимат в уфимском клубе. По его словам, он ранее не играл в команде, где практически отсутствуют конфликты. Тренеры и хоккеисты находятся на одной волне, и эта обстановка не создаётся специально для прессы, а является частью внутренней культуры клуба. Кузнецов добавил, что позитивная атмосфера стала одной из причин, по которой он перешёл в «Салават Юлаев».

Ответ на свист трибун и похвала Егору Сучкову

Кузнецов спокойно отнёсся к свисту челябинских болельщиков. По его мнению, это можно расценивать как форму внимания — хоккеист полагает, что в Челябинске его помнят как воспитанника местной школы, независимо от реакции трибун во время игры.

Отдельно нападающий высказался об игре партнёра по команде Егора Сучкова, который забросил две шайбы. Кузнецов рассказал, что только недавно узнал о челябинских корнях молодого форварда. Он отметил трудолюбие Сучкова, которое позволяет тому реализовывать моменты: «Сначала работа на льду, потом всё остальное».

Статистика матча: 4 очка Кузнецова и «сухарь» Вязового

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» прошёл в Челябинске и завершился победой уфимцев со счётом 6:0. Евгений Кузнецов принял участие в четырёх голах, набрав 4 очка (1 гол и 3 передачи). Егор Сучков оформил дубль. Ворота «Салавата» защищал Семён Вязовой, который отразил все 24 броска и оставил ворота «сухими».

Егор Сучков — уроженец города Чебаркуль Челябинской области. Он начинал заниматься хоккеем в школе Сергея Макарова, а продолжил подготовку в системе уфимского клуба.