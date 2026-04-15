Кузнецов обратился к болельщикам после вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф: «Не знаю, что будет дальше»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов обратился к болельщикам после того, как уфимский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина — 2026, уступив «Локомотиву» в четырёх матчах подряд.
14 апреля в Уфе «Салават Юлаев» завершил борьбу за Кубок Гагарина. В четвёртом матче четвертьфинала уфимцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:4 и покинули плей-офф, не взяв ни одной победы в серии. По информации пресс-службы КХЛ, итоговый счёт противостояния — 0-4 в пользу ярославцев.

После окончания серии нападающий клуба Евгений Кузнецов опубликовал обращение к поклонникам команды в своём телеграм-канале.

«Уфа, спасибо. Не знаю, что будет дальше, но я рад быть с вами и быть частью этой команды», — написал хоккеист.

Сам Кузнецов выбыл из строя ещё в третьей игре серии и на лёд в финальном матче не выходил. За семь поединков плей-офф он набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В регулярном чемпионате форвард провёл за «Салават» 19 встреч, отметившись 18 очками (6+12).

До встречи с «Локомотивом» уфимцы прошли «Автомобилист» в первом раунде — со счётом 4-2 в серии.

Напомним, 12 апреля в третьем матче четвертьфинальной серии Евгений Кузнецов получил повреждение после силового приёма нападающего «Локомотива» Александра Полунина в центральной зоне. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, медики зафиксировали ему шею и вывезли с площадки на носилках. По данным официального сайта КХЛ, у Евгения Кузнецова диагностировано сотрясение мозга. Агент форварда Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что в госпитализации хоккеист не нуждался.

Кузнецов перешёл в «Салават Юлаев» 5 января через процедуру драфта отказов — уфимский клуб оказался единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок. В январе 2026 года Кузнецов уже получал травму в матче с «Автомобилистом» и выбывал из состава на 2–3 недели. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в январе 2026 года допускал продление контракта с нападающим на следующий сезон при условии успешных выступлений обеих сторон.

Отметим, что в полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» уже выбивал «Салават Юлаев», завершив серию со счётом 4-1 в свою пользу. «Салават Юлаев» последний раз выигрывал чемпионский трофей в 2011 году.

«Салават» уступил «Локомотиву» в четырёх матчах: Козлов назвал причины поражения в серии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги четвёртой, решающей игры с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина и рассказал о причинах вылета команды из плей-офф.
«Сложилось так, как сложилось»: Ремпал подвёл итоги сезона в «Салавате Юлаеве»

Форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал высказался после поражения в четвёртом матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива» и подвёл итоги серии.
Денис Ян о вылете из плей-офф: «Считаю, что провели хороший сезон»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал итоги четвертьфинальной серии с «Локомотивом», завершившейся поражением уфимцев 0:4, и признал превосходство ярославцев.
Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Букмекеры держат «Локомотив» в фаворитах четвёртого матча серии. Ярославцы ведут 3-0 и могут закрыть серию уже сегодня, 14 апреля, в Уфе.
Агент травмированного Кузнецова — о силовом Полунина: «Пусть судьи оценивают»

Агент форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова Шуми Бабаев прокомментировал травму хоккеиста, полученную в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», и рассказал о перспективах его участия в следующей игре серии.
«Чистый силовой»: Сушинский — о травме Кузнецова в Кубке Гагарина

Экс-форвард сборной России Максим Сушинский расценил силовой приём Александра Полунина как правомерный, однако назвал произошедшее с Кузнецовым странным.
Экс-арбитр — о травме Кузнецова: «Честно, он не сильно в него и попал»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод с травмой форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива», заявив, что оснований для фиксации нарушения у судей не было.
