Кузнецов может вернуться в родной клуб: генменеджер «Трактора» сделал заявление

Воспитанник челябинского клуба выступает за «Салават Юлаев», однако руководство «Трактора» готово вернуться к переговорам при определённых условиях.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков не исключил возможного трансфера форварда Евгения Кузнецова обратно в родной клуб. Об этом стало известно 8 апреля со слов самого функционера, переданных РИА Новости.

По словам Волкова, «Трактор» уже направлял хоккеисту предложение, которое тот отклонил. Однако взаимных претензий это не породило.

— Мы в своё время делали очень хорошее предложение, которое Евгений не принял. Никаких обид нет, это спорт. Ничего личного. Если Евгений по каким-то причинам не продлит контракт с «Салаватом Юлаевым» и у него будет желание играть в «Тракторе», мы эту возможность рассмотрим. Но давайте подождём. Никаких обид нет, но давайте посмотрим, как «Салават» сыграет с «Локомотивом», может быть, его лидеров на фоне Ярославля вообще не будет видно, — заявил Волков.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл за уфимский клуб 19 матчей регулярного чемпионата и набрал 18 очков (6+12). В плей-офф на его счету 2 очка (1+1) в четырёх встречах. Сейчас «Салават» во втором раунде Кубка Гагарина противостоит «Локомотиву».

Напомним, «Салават Юлаев» официально оформил переход Кузнецова 5 января 2026 года — уфимский клуб стал единственной командой КХЛ, подавшей заявку на форварда в отведённый 48-часовой срок драфта отказов. В соответствии с регламентом лиги, уфимцы приняли на себя обязательства по действующему контракту хоккеиста.

В 2024 году Кузнецов отклонил предложение вернуться в родной клуб — «Трактор» (Челябинск) — по словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, из-за повышенного внимания.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в январе 2026 года допускал продление контракта с Кузнецовым на следующий сезон при условии успешных выступлений обеих сторон. 27 марта спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал форварда на одну игру и назначил денежный штраф за использование оскорбительного жеста в адрес судьи во втором матче серии с «Автомобилистом».

К слову, 18 февраля 2026 года «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Челябинске со счётом 6:0 — Кузнецов в той встрече набрал четыре очка результативности.