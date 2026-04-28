Кулик подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о заключении нового двухлетнего соглашения с защитником Евгением Куликом, который провёл за уфимцев дебютный сезон в КХЛ.
Евгений Кулик
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Евгением Куликом. 28 апреля уфимский клуб объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с хоккеистом, сообщила пресс-служба команды.

Дебютный сезон Кулика в Уфе получился результативным. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 58 матчей и набрал 13 очков — два гола и 11 передач. В трёх поединках плей-офф добавил ещё одну результативную передачу. Перед переходом в «Салават Юлаев» в сентябре 2024 года защитник выступал за «Авангард», «Амур», «Трактор», «Спартак» и «Югру».

Переговоры о продлении контракта с Куликом клуб вёл параллельно с переговорами по нападающему Владиславу Ефремову. Форварду предложили соглашение на три года, защитнику — на два.

За карьеру в КХЛ Евгений Кулик сыграл 676 матчей и набрал 106 очков — 25 голов и 81 передача. Показатель полезности хоккеиста составляет +22, суммарный штраф — 289 минут. В активе Кулика — серебро МХЛ сезона 2012/13, золото лиги в 2013/14 и бронза КХЛ сезона 2021/22.

