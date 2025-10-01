Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.

«Салават Юлаев» наконец-то порадовал болельщиков, прервав затянувшуюся серию поражений. Уфимцы на домашнем льду уверенно одолели «Сибирь» со счётом 5:2. Послематчевыми эмоциями, в интервью пресс-службе уфимского клуба, поделился главный тренер команды Виктор Козлов.

Наставник юлаевцев не скрывал облегчения. По его словам, команда осознавала всю важность этой встречи, а шикарная атмосфера на трибунах помогла сбросить груз неудач с плеч. Он отметил, что коллектив постепенно сокращал количество ошибок от матча к матчу.

Главным героем вечера стал Александр Хохлачев. Форвард, который находится в клубе на пробном контракте, оформил дубль. Козлов отметил, что такая результативная игра — весомый аргумент в копилку хоккеиста. Его судьба в команде решится после еще одного матча.

Расслабляться рано. Чтобы поймать победный импульс, по мнению тренера, нужно просто пахать дальше и системно готовиться к следующей игре. Он также объяснил отсутствие новичков: Кулик пока набирает кондиции, а Берлев восстанавливается после повреждения.