Козлов: «Салават Юлаев» в новом сезоне сделает ставку на характер и борьбу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскрыл план на сезон после потери мастеров. Клуб сделает ставку на характер, агрессию и молодых «злых собак», готовых биться за результат.

Новый сезон станет для уфимского «Салавата Юлаева» настоящим вызовом. Команда входит в него не в статусе фаворита, а цели стали куда скромнее — теперь основной задачей является выход в плей-офф. Об этом в интервью официальному сайту КХЛ рассказал главный наставник команды Виктор Козлов.

По его словам, клуб лишился ряда мастеровитых хоккеистов, что объективно снизило общий класс состава. Однако тренер не планирует строить игру от обороны. Козлов убеждён, что отсиживаться у своих ворот — значит добровольно отдавать инициативу сопернику. Вместо этого он намерен привить команде максимально активный и атакующий хоккей.

Компенсировать нехватку звёздных имён «юлаевцы» будут за счёт запредельной самоотдачи, скорости и неуступчивости в единоборствах. Наставник хочет превратить своих подопечных в команду, против которой никто не захочет выходить на лёд. Он ожидает, что его игроки станут как «злые собаки», которые буквально «искусают» оппонента за каждый сантиметр площадки.

Несмотря на формальное понижение планки, Козлов уверяет, что внутренние цели у каждого в команде остались самыми высокими. Это касается и легионеров, и российских игроков. Для самого тренера текущая ситуация — интересный профессиональный вызов. По его признанию, у него ещё никогда не было настолько молодой и неопытной дружины.

Работа с таким коллективом заставляет выжимать максимум из каждого и выводить хоккеистов на новый уровень, что очень нравится самому специалисту. Он надеется, что молодёжь быстро адаптируется и станет не просто формальным дополнением для соблюдения лимита, а реальной силой.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024-2025 «Салават Юлаев» под руководством Козлова одержал 33 победы в 68 встречах, забросив 212 шайб. Тот результат достигался с более опытным составом.

После ухода нескольких легионеров, включая лучшего бомбардира Джошуа Ливо, тренерский штаб уже определился с контурами нового ударного звена. По данным СМИ, им станет тройка Родуолд – Хмелевский – Ян. Козлов считает, что этим игрокам, говорившим на одном языке и имеющим опыт игры в Северной Америке, будет проще всего найти взаимопонимание на льду.