Козлов: «Салават Юлаев» привез с выезда четыре очка, глобально это хорошо

Уфимский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 2:6. Главный тренер оценил итоги выезда и сообщил о травме нападающего Евгения Кузнецова.

«Салават Юлаев» завершил гостевую серию матчем на Урале, который закончился со счетом 2:6. Виктор Козлов отметил, что игра проходила в рваном ритме из-за большого количества удалений, что помешало действовать в формате «5 на 5». Специалист подчеркнул, что команда заработала четыре очка в трех встречах, поэтому в целом считает выезд успешным.

Евгений Кузнецов не смог доиграть матч из-за травмы. По словам главного тренера, нападающий пройдет медицинское обследование на следующий день, после чего станет известна степень тяжести повреждения.

Ворота в этой встрече защищал Илья Коновалов, который сменил Семена Вязового. Тренерский штаб предоставил основному голкиперу отдых, а игру Коновалова после длительного перерыва Козлов назвал неплохой. Он добавил, что ответственность за результат лежит на всей команде, а не на одном игроке.

В предыдущих матчах уфимцы показали стопроцентный результат. Команда обыграла омский «Авангард» со счетом 4:3 и тольяттинскую «Ладу» (5:2). Именно эти победы позволили клубу набрать упомянутые тренером четыре очка.

Неделей ранее, 7 января, соперники встречались в Уфе. В том матче «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбуржцами со счетом 4:1.