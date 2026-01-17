0
2 часа
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» привез с выезда четыре очка, глобально это хорошо

Уфимский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 2:6. Главный тренер оценил итоги выезда и сообщил о травме нападающего Евгения Кузнецова.
тренер хоккеистов с командой
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» завершил гостевую серию матчем на Урале, который закончился со счетом 2:6. Виктор Козлов отметил, что игра проходила в рваном ритме из-за большого количества удалений, что помешало действовать в формате «5 на 5». Специалист подчеркнул, что команда заработала четыре очка в трех встречах, поэтому в целом считает выезд успешным.

Евгений Кузнецов не смог доиграть матч из-за травмы. По словам главного тренера, нападающий пройдет медицинское обследование на следующий день, после чего станет известна степень тяжести повреждения.

Ворота в этой встрече защищал Илья Коновалов, который сменил Семена Вязового. Тренерский штаб предоставил основному голкиперу отдых, а игру Коновалова после длительного перерыва Козлов назвал неплохой. Он добавил, что ответственность за результат лежит на всей команде, а не на одном игроке.

В предыдущих матчах уфимцы показали стопроцентный результат. Команда обыграла омский «Авангард» со счетом 4:3 и тольяттинскую «Ладу» (5:2). Именно эти победы позволили клубу набрать упомянутые тренером четыре очка.

Неделей ранее, 7 января, соперники встречались в Уфе. В том матче «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбуржцами со счетом 4:1.

Похожие записи
0
17.01.2026
Спорт

Николай Заварухин: «Дешевые удаления» помешали «Автомобилисту» в матче с «Салаватом Юлаевым»

хоккеисты
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», отметив обилие удалений и игру новичка команды.
0
17.01.2026
Спорт

Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» нужно оставить поражение от «Автомобилиста» в прошлом

егор сучков
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Егор Сучков прокомментировал итоги матча КХЛ против «Автомобилиста» и оценил гостевую серию команды.
0
17.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счётом 2:6 в матче КХЛ

хоккеисты
Уфимская команда «Салават Юлаев» потерпела крупное поражение в гостевой игре против екатеринбургского «Автомобилиста» со счётом 2:6 в рамках FONBET чемпионата КХЛ.
0
13.01.2026
Спорт

Шелдон Ремпал объяснил победу над «Авангардом» и оценил трансфер Кузнецова

хоккеисты
Уфимский клуб обыграл омичей в выездном матче, а канадский форвард прокомментировал свою результативную серию и приход титулованного новичка
0
13.01.2026
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал победу в Омске геройским поступком

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Авангардом» (4:3). Наставник отметил игру в обороне и реализацию моментов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.