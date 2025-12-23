0
3 часа
Спорт

Козлов раскритиковал игроков «Салавата Юлаева» за безволие в матче с «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром», завершившейся поражением уфимцев со счетом 2:4.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов проанализировал игру своей команды против хабаровского «Амура». Специалист отметил, что матч сложился неудачно с точки зрения самоотдачи и характера игроков. По словам тренера, после того как счет стал 2:0 в пользу хозяев, хоккеисты снизили требования к себе в единоборствах. Это позволило сопернику перехватить инициативу и реализовать свои моменты.

Встреча началась удачно для уфимского клуба: шайбы Александра Жаровского и Максима Кузнецова обеспечили комфортное преимущество. Однако затем «Амур» сумел забросить четыре безответные шайбы. В составе гостей результативными действиями отметились Кирилл Слепец, Алекс Гальченюк и Ярослав Лихачёв, оформивший дубль. Козлов подчеркнул, что соперник воспользовался ошибками уфимцев и контролировал ход игры.

Тренер также обратил внимание на реализацию численного преимущества. «Салават Юлаев» получил возможность играть пять минут в большинстве, но не сумел забить. Виктор Козлов связал это с неправильными тактическими решениями и потерей уверенности у игроков. Также сказывается отсутствие нападающего Шелдона Ремпала. Ожидается, что легионер приступит к тренировкам 28 декабря, а решение о его участии в матче 30 декабря будет принято исходя из его физического состояния.

Козлов разъяснил изменения в составе команды. Отсутствие Дениса Яна в заявке было плановым: нападающему предоставили отдых для восстановления. Возвращение в состав Артура Фаизова зависит от его работы в тренировочном процессе. Специалист также ответил на вопрос о проведении матча с микрофоном, отметив, что это не повлияло на его работу во время игры.

Отдельно главный тренер оценил действия нападающих. Он выразил удовлетворение игрой Егора Сучкова, отметив большой объем работы, выполняемый форвардом в обороне и атаке, но добавил, что игроку следует чаще бросать по воротам. В качестве примера эффективной реализации моментов Козлов привел Александра Жаровского, отметив его голевое чутье и нестандартный бросок.

На данный момент «Салават Юлаев» продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Поражение от «Амура» стало для уфимцев первым за последнее время в домашней серии, что обострило конкуренцию за лидерство с челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

Хабаровский «Амур» благодаря победе улучшил свои шансы в борьбе за выход в плей-офф. Команда находится в нижней части таблицы Востока и ведет плотную борьбу за восьмую строчку с «Адмиралом», «Сибирью» и «Нефтехимиком». Победа над одним из лидеров конференции позволила хабаровчанам сократить отставание от зоны кубковых матчей.

