Козлов после пятого поражения «Салавата Юлаева» подряд: «Наиграли на очки»

Пятое поражение подряд, последнее место на Востоке и тяжёлая травма нападающего. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что команда не заслужила проигрыша и заступился за ветерана Панина.

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что его команда заслужила очки в выездном матче против челябинского «Трактора», несмотря на поражение 1:2. Это уже пятое поражение подряд для уфимцев.

Оценка матча

«Считаю, что моя команда провела хороший матч, играли против мастеровитого соперника», — заявил Козлов после игры.

По словам тренера, команда не отходила от плана и неплохо выходила из зоны в атаку. Главной проблемой стала концовка встречи.

«Жаль, что не дотерпели в концовке. Думаю, мы наиграли на очки», — добавил наставник.

Решающий гол «Трактор» забросил в большинстве на 58-й минуте — отличился бывший игрок «Салавата» Джошуа Ливо.

Травма Берлёва

Серьёзной потерей для уфимцев стала травма форварда Антона Берлёва. На 42-й минуте после силового приёма защитника «Трактора» Коромыслова хоккеист врезался в борт и покинул площадку на носилках.

«У него серьёзное повреждение, он в больнице. Он проходит обследование», — сообщил Козлов.

Дебют молодёжи

В матче дебютировал молодой игрок Хворов из фарм-клуба «Торос». Козлов отметил его целостную игру и использовал в большинстве. Тренер также намерен привлекать игроков из молодёжного «Толпара», готовых к мужскому хоккею.

Ситуация в турнирной таблице

После 15 матчей «Салават Юлаев» набрал всего 8 очков и занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ. Однако Козлов не фокусируется на таблице:

«Мы знаем, что проигрываем, а соперник побеждает. Мы фокусируемся на своих действиях, на обучении ребят».

Защита Панина

На вопрос о возможной отставке ветерана Григория Панина, получившего удаление в концовке, Козлов ответил эмоционально.

«Гриша может играть, у него достаточно сил. Не надо говорить, когда ему вешать коньки на гвоздь», — заявил тренер.

По мнению наставника, Панин приносит команде большую пользу и ведёт за собой коллектив.