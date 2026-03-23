0
3 часа
Спорт

Козлов после поражения от «Автомобилиста»: «Бежать с шашками — чревато»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал стартовое поражение в серии плей-офф КХЛ и объяснил, почему команда не смогла навязать свой темп.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» со счётом 0:2 в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина 23 марта в Екатеринбурге. На пресс-конференции главный тренер уфимцев Виктор Козлов оценил игру команды.

Козлов назвал матч достойным с обеих сторон. Тренер указал на осторожное начало и рост активности во втором периоде. Соперники начали обмениваться голевыми моментами. Отдельно тренер похвалил вратарей обеих команд.

«Несмотря на то что проигрывали, всё равно делали акцент на том, о чём договаривались до матча: были моменты, хорошие действия в обороне», — подчеркнул Козлов.

На вопрос об эмоциональности игроков тренер ответил: нервы — неотъемлемая часть плей-офф, особенно первого матча. Козлов также объяснил, почему «Салават» не реализовал свои скоростные атаки:

«Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды — это чревато».

Уфимцы готовятся сделать выводы перед второй игрой серии.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 на пятом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» ещё 6 марта обеспечил себе преимущество домашней площадки. Екатеринбуржцы опережали «Салават» на 6 очков.

Ранее сообщалось, что лучшими бомбардирами «Салавата Юлаева» в регулярке стали Шелдон Ремпал (45 очков) и Александр Жаровский (42 очка). Джек Родуолд установил личный рекорд — 40 баллов. Перед стартом серии нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг заявил, что команда настроена по-боевому.

По данным календаря КХЛ, второй матч серии пройдёт 25 марта в Екатеринбурге. Затем команды переедут в Уфу. Третья игра состоится 27 марта, четвёртая — 29 марта.

Похожие записи
0
23.03.2026
Спорт

«Эмоции зашкаливали»: нападающий «Салавата Юлаева» подвёл итоги первого матча плей-офф с «Автомобилистом»

Денис Ян
Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в первом матче плей-офф КХЛ.
0
23.03.2026
Спорт

Заварухин раскрыл план «Автомобилиста» на серию с «Салаватом Юлаевым»

Николай Заварухин
Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ставке на оборону, скоростной игре и кадровых вопросах перед стартом плей-офф КХЛ.
0
23.03.2026
Спорт

Спронг перед плей-офф с «Салаватом Юлаевым»: «Жаль, что не оказался здесь раньше»

Даниэль Спронг
Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал о настрое команды перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского клуба.
0
19.03.2026
Спорт

«С реализацией совсем беда»: тренер «Нефтехимика» — о поражении 0:3 от «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и объяснил отсутствие защитника Динара Хафизуллина.
0
18.03.2026
Спорт

«Рождение ребёнка пошло на пользу»: Козлов — о дубле Алалыкина в матче с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Алалыкин оформил дубль, Вязовой отыграл на ноль.
0
18.03.2026
Спорт

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» 3:0 и узнал соперника по плей-офф КХЛ

Данил Алалыкин
Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина.
0
15.03.2026
Спорт

Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Александр Жаровский
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.