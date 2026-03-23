Козлов после поражения от «Автомобилиста»: «Бежать с шашками — чревато»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал стартовое поражение в серии плей-офф КХЛ и объяснил, почему команда не смогла навязать свой темп.

Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» со счётом 0:2 в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина 23 марта в Екатеринбурге. На пресс-конференции главный тренер уфимцев Виктор Козлов оценил игру команды.

Козлов назвал матч достойным с обеих сторон. Тренер указал на осторожное начало и рост активности во втором периоде. Соперники начали обмениваться голевыми моментами. Отдельно тренер похвалил вратарей обеих команд.

«Несмотря на то что проигрывали, всё равно делали акцент на том, о чём договаривались до матча: были моменты, хорошие действия в обороне», — подчеркнул Козлов.

На вопрос об эмоциональности игроков тренер ответил: нервы — неотъемлемая часть плей-офф, особенно первого матча. Козлов также объяснил, почему «Салават» не реализовал свои скоростные атаки:

«Нужно терпеливо играть и ждать моменты. Бежать с шашками против такой команды — это чревато».

Уфимцы готовятся сделать выводы перед второй игрой серии.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 на пятом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» ещё 6 марта обеспечил себе преимущество домашней площадки. Екатеринбуржцы опережали «Салават» на 6 очков.

Ранее сообщалось, что лучшими бомбардирами «Салавата Юлаева» в регулярке стали Шелдон Ремпал (45 очков) и Александр Жаровский (42 очка). Джек Родуолд установил личный рекорд — 40 баллов. Перед стартом серии нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг заявил, что команда настроена по-боевому.

По данным календаря КХЛ, второй матч серии пройдёт 25 марта в Екатеринбурге. Затем команды переедут в Уфу. Третья игра состоится 27 марта, четвёртая — 29 марта.