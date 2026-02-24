Козлов после победы над «Сибирью»: «Не лучший матч, но два очка — наши»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру с «Сибирью», которую уфимцы выиграли в овертайме. Наставник указал на недоработки команды, но остался доволен результатом.

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме. Матч прошёл 24 февраля на льду «Уфа-Арены», сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Наставник отметил, что соперник грамотно действовал в обороне и быстро выходил из-под прессинга хозяев, однако команда всё же добыла важные два очка. Козлов признал, что это был далеко не лучший матч его подопечных.

Почему игроки «Салавата Юлаева» теряют шайбу

После домашнего поражения от «Спартака» тренерский штаб внёс коррективы в состав команды. Дальнейшие перестановки в звеньях тренеры определят после анализа физического состояния каждого игрока.

Козлов связал ошибки команды в простых игровых ситуациях не с психологией, а с конкретными недоработками на льду. Тренер признал: игроки порой слишком увлекаются атакующими действиями в ущерб оборонительной дисциплине, из-за чего теряют шайбу в средней зоне. Эти моменты команда будет корректировать, подчеркнул наставник.

Изменения в составе уфимцев и решающий гол Кузнецова

Отвечая на вопрос о нападающем Артуре Фаизове, Козлов пояснил, что тот выходил на лёд в роли тринадцатого форварда и заменил Артёма Горшкова. На вопрос об отсутствии в составе Петра Хохрякова наставник не дал прямого ответа. Говоря о пропущенных шайбах, тренер заметил, что в концовке регулярного чемпионата эмоциональное состояние серьёзно влияет на игру, а подобные эпизоды — часть хоккея.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Евгений Кузнецов на 62-й минуте встречи. В основное время забили Денис Ян и Девин Броссо, у гостей отличились Тейлор Бек и Семён Кошелев, сообщает официальный сайт ХК «Салават Юлаев». Уфимцы вели 2:0 после второго периода, но упустили преимущество в две шайбы.

Турнирное положение команды Виктора Козлова на Востоке

22 февраля «Салават Юлаев» проиграл на домашнем льду московскому «Спартаку» со счётом 3:5, пропустив три гола в меньшинстве. После того поражения команда занимала пятую строчку в Восточной конференции с 62 очками. Виктор Козлов тогда назвал большое количество удалений ключевой причиной проигрыша.

Благодаря победе над «Сибирью» «Салават Юлаев» набрал 64 очка и закрепился на пятом месте Восточной конференции КХЛ. Следующий матч подопечные Козлова проведут дома против челябинского «Трактора» 26 февраля.