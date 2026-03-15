Козлов после победы над «Шанхайскими Драконами»: «Ребята бились до конца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» 5:3 и рассказал о состоянии Евгения Кузнецова.

«Салават Юлаев» 15 марта на льду «Уфа-Арены» обыграл «Шанхайских Драконов» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прервав серию из трёх поражений. Виктор Козлов в послематчевом интервью поделился впечатлениями от игры.

Козлов о быстром голе и игре в меньшинстве

Тренер отметил быстрый стартовый гол, после которого соперник перехватил инициативу и заставлял хозяев ошибаться. Тем не менее команда выстояла.

«Хороший быстрый гол, после этого была небольшая пауза, соперник хорошо нагнетал и заставлял ошибаться. Выстояли, забили, в меньшинстве хорошо отыграли, справились с их большинством», — сказал Козлов.

«Шанхайские Драконы» едва не отыгрались

В третьем периоде «Шанхайские Драконы» забросили две шайбы и сократили разрыв, однако уфимцы удержали преимущество. На вопрос о гарантированном пятом-шестом месте по итогам регулярного чемпионата Козлов ответил:

«Исходя из того, как мы начали сезон, я считаю, команда проделала большую работу».

Травма Кузнецова: сыграет ли он в следующем матче

Козлов прокомментировал ситуацию с нападающим Евгением Кузнецовым, получившим повреждение по ходу матча:

«Он вышел попробовать на лёд, но не смог продолжить встречу. Есть вероятность, что он не сыграет в следующем матче».

Почему Горшков не набирает очков

Также тренер высказался об Артёме Горшкове, давно не набирающем очков:

«Это не спад, он хороший рабочий нападающий, у него есть скорость, он выигрывает единоборства. Это важный игрок для нашего коллектива».

Несмотря на три пропущенные шайбы, Козлов отметил самоотдачу команды и поблагодарил болельщиков за поддержку на трибунах «Уфа-Арены».

Три поражения подряд и травма Кузнецова в феврале

Напомним, «Салават Юлаев» подошёл к матчу с «Шанхайскими Драконами» после серии из трёх поражений подряд, включая проигрыш московскому «Динамо» 13 марта со счётом 2:3 по буллитам. Нападающий Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли, пополнил состав клуба в январе 2026 года и уже получил несколько травм в феврале — тогда он пропустил домашнюю игру с «Трактором».

74 очка и 5-е место: турнирное положение перед плей-офф

По данным турнирной таблицы КХЛ, после 66 матчей «Салават Юлаев» набрал 74 очка и занимает 5–6 место в Восточной конференции с разницей шайб 175–170. Лидеры команды по результативности — Шелдон Ремпал (43 очка) и Джек Родуолд (42 очка). Средняя посещаемость матчей КХЛ в сезоне 2025/2026 составила рекордные 8137 зрителей — рост по сравнению с 6600 в сезоне 2023/2024. «Шанхайские Драконы» с 74 очками расположились на 18 месте в общей таблице и в плей-офф не попадают.