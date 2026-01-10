Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.

Официальный сайт уфимского клуба опубликовал комментарии главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова после домашнего матча против астанинского «Барыса», который завершился со счётом 3:1. Тренер отметил значимость двух набранных очков, поскольку команды находятся рядом в турнирной таблице.

Козлов указал на действия хоккеистов в третьем периоде, когда при счёте 1:1 уфимцы забили два гола. Тренер выразил удовлетворение победой словами: «Приятно видеть птичку в зелёной форме».

После игры подтвердилась информация о травме защитника Алексея Василевского, который пропустит несколько недель. Козлов пояснил, что вместо него вышел Александр Комаров, которому поставлена задача продолжать работать на команду.

Наставник отметил влияние форварда Евгения Кузнецова на игру команды. По словам Козлова, хоккеист помогает партнёрам по звену и придаёт уверенность другим игрокам. Первая спецбригада получает время на площадке, хотя тренер заметил, что игроки иногда слишком стремятся забить.

Козлов объяснил количество удалений эмоциональностью встречи. Команда «Барыс» действовала активно, контакты и провокации привели к удалениям с обеих сторон. Тренер согласился, что матч получился напряжённым, несмотря на гол на первой минуте — счёт 1:1 перед третьим периодом потребовал от хозяев концентрации.

Козлов положительно отозвался об игре вратаря Семёна Вязового, который отразил большинство бросков соперников. Тренер отметил работу тренерского штаба «Барыса», который сформировал конкурентоспособный состав.

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» третьей подряд — 8 января уфимцы обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4:1. Евгений Кузнецов забил два гола против «Барыса» в третьем периоде на 46-й и 54-й минутах. Счёт открыл нападающий Егор Сучков на первой минуте после передач Кузнецова и Александра Жаровского.

В составе уфимцев продолжает выступать нападающий Владимир Бутузов, с которым 3 января клуб подписал контракт до конца сезона 2025/26 после пробного соглашения. Результативную передачу записал на счёт 18-летний Александр Жаровский.

«Барыс» проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате, продолжая борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. Уфимцы и астанинцы находятся рядом в турнирной таблице, что определило значимость встречи.