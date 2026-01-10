0
4 часа
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Официальный сайт уфимского клуба опубликовал комментарии главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова после домашнего матча против астанинского «Барыса», который завершился со счётом 3:1. Тренер отметил значимость двух набранных очков, поскольку команды находятся рядом в турнирной таблице.

Козлов указал на действия хоккеистов в третьем периоде, когда при счёте 1:1 уфимцы забили два гола. Тренер выразил удовлетворение победой словами: «Приятно видеть птичку в зелёной форме».

После игры подтвердилась информация о травме защитника Алексея Василевского, который пропустит несколько недель. Козлов пояснил, что вместо него вышел Александр Комаров, которому поставлена задача продолжать работать на команду.

Наставник отметил влияние форварда Евгения Кузнецова на игру команды. По словам Козлова, хоккеист помогает партнёрам по звену и придаёт уверенность другим игрокам. Первая спецбригада получает время на площадке, хотя тренер заметил, что игроки иногда слишком стремятся забить.

Козлов объяснил количество удалений эмоциональностью встречи. Команда «Барыс» действовала активно, контакты и провокации привели к удалениям с обеих сторон. Тренер согласился, что матч получился напряжённым, несмотря на гол на первой минуте — счёт 1:1 перед третьим периодом потребовал от хозяев концентрации.

Козлов положительно отозвался об игре вратаря Семёна Вязового, который отразил большинство бросков соперников. Тренер отметил работу тренерского штаба «Барыса», который сформировал конкурентоспособный состав.

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» третьей подряд — 8 января уфимцы обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4:1. Евгений Кузнецов забил два гола против «Барыса» в третьем периоде на 46-й и 54-й минутах. Счёт открыл нападающий Егор Сучков на первой минуте после передач Кузнецова и Александра Жаровского.

В составе уфимцев продолжает выступать нападающий Владимир Бутузов, с которым 3 января клуб подписал контракт до конца сезона 2025/26 после пробного соглашения. Результативную передачу записал на счёт 18-летний Александр Жаровский.

«Барыс» проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате, продолжая борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. Уфимцы и астанинцы находятся рядом в турнирной таблице, что определило значимость встречи.

Похожие записи
0
10.01.2026
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

максим кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
0
10.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.