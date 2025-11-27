0
1 час
Спорт

Козлов подвел итоги результативной встречи с «Барысом»: «Вытащили на самоотдаче»

Виктор Козлов прокомментировал победу 7:4 над «Барысом», объяснил причины слабого начала, отсутствие Кузнецова и возвращение прежних сочетаний звеньев.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер уфимского клуба подвел итоги домашней встречи с «Барысом», завершившейся со счетом 7:4. Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов после окончания матча, оценив действия команды в различных игровых ситуациях.

Специалист отметил, что начало игры сложилось для хозяев непросто. Соперник действовал быстрее и превосходил уфимцев в движении на стартовом отрезке. Впоследствии игрокам «Салавата Юлаева» удалось изменить ход встречи и одержать победу. Результат был достигнут в дни празднования 64-летия со дня основания клуба.

Сложное начало матча Виктор Козлов связал с функциональным состоянием команды после выездной серии из четырех игр. Также на физических кондициях сказалась разница во времени, так как команда жила по московскому расписанию. Тренер подчеркнул, что подобные матчи дают игрокам опыт действий на фоне утомления.

В ходе пресс-конференции были затронуты вопросы состава. По словам тренера, Никита Зоркин приступил к тренировкам в общей группе, и его участие в матчах ожидается в ближайшее время. Объединение Яна, Пименова и Ремпала в одно звено обусловлено их эффективным взаимодействием в предыдущем сезоне. Отсутствие в заявке Максима Кузнецова связано с необходимостью предоставить нападающему паузу для восстановления психологического равновесия.

Матч состоялся спустя неделю после предыдущей встречи команд в Астане 20 ноября, где «Салават Юлаев» уступил со счетом 1:2. В домашней игре уфимская команда сумела добиться положительного результата, забросив семь шайб.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» сохранить позиции в зоне плей-офф Восточной конференции. Команда продолжает выступление в регулярном чемпионате, в то время как «Барыс» находится в нижней части турнирной таблицы.

Похожие записи
0
27.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал оценил свою адаптацию и победу «Салавата» над «Барысом»

Шелдон Ремпал
Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Барысом» (7:4). Шелдон Ремпал рассказал об адаптации и изменениях в звеньях.
0
27.11.2025
Спорт

Денис Ян прокомментировал волевую победу «Салавата Юлаева» над «Барысом»: «Поменяли стиль»

Денис Ян
Денис Ян рассказал об изменениях в игре «Салавата Юлаева», которые позволили отыграться с 1:3, и оценил свое состояние после возвращения на лед.
0
25.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал: «Хочу выиграть что-то значимое с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне»

Шелдон Ремпал
Канадский форвард вернулся в «Салават Юлаев», чтобы закончить начатое. Звонок тренера, теплый прием фанатов и жажда трофеев стали главными причинами камбэка.
0
23.11.2025
Спорт

Форвард «юлаевцев» вернулся на лед и оценил успех в дерби

Даниил Алалыкин
Данил Алалыкин вернулся в состав «Салавата Юлаева» спустя месяц и помог обыграть «Нефтехимик» (3:1). Форвард рассказал о своем состоянии, поддержке трибун и характере команды.
0
23.11.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Нефтехимиком»

хоккеисты
Уфимский клуб одержал долгожданную победу на выезде. Проигрывая по ходу встречи, «юлаевцы» забили в меньшинстве и дожали соперника в финальной трети.
0
22.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Калинюка в «Шанхай»

Уайатт Калинюк
«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай Дрэгонс» на денежную компенсацию. Игрок провел в Уфе всего два месяца.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.