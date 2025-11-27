Козлов подвел итоги результативной встречи с «Барысом»: «Вытащили на самоотдаче»

Виктор Козлов прокомментировал победу 7:4 над «Барысом», объяснил причины слабого начала, отсутствие Кузнецова и возвращение прежних сочетаний звеньев.

Главный тренер уфимского клуба подвел итоги домашней встречи с «Барысом», завершившейся со счетом 7:4. Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов после окончания матча, оценив действия команды в различных игровых ситуациях.

Специалист отметил, что начало игры сложилось для хозяев непросто. Соперник действовал быстрее и превосходил уфимцев в движении на стартовом отрезке. Впоследствии игрокам «Салавата Юлаева» удалось изменить ход встречи и одержать победу. Результат был достигнут в дни празднования 64-летия со дня основания клуба.

Сложное начало матча Виктор Козлов связал с функциональным состоянием команды после выездной серии из четырех игр. Также на физических кондициях сказалась разница во времени, так как команда жила по московскому расписанию. Тренер подчеркнул, что подобные матчи дают игрокам опыт действий на фоне утомления.

В ходе пресс-конференции были затронуты вопросы состава. По словам тренера, Никита Зоркин приступил к тренировкам в общей группе, и его участие в матчах ожидается в ближайшее время. Объединение Яна, Пименова и Ремпала в одно звено обусловлено их эффективным взаимодействием в предыдущем сезоне. Отсутствие в заявке Максима Кузнецова связано с необходимостью предоставить нападающему паузу для восстановления психологического равновесия.

Матч состоялся спустя неделю после предыдущей встречи команд в Астане 20 ноября, где «Салават Юлаев» уступил со счетом 1:2. В домашней игре уфимская команда сумела добиться положительного результата, забросив семь шайб.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» сохранить позиции в зоне плей-офф Восточной конференции. Команда продолжает выступление в регулярном чемпионате, в то время как «Барыс» находится в нижней части турнирной таблицы.